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Главная Новости Политика Украины 2024 Ситуация критическая: от Стефанчука требуют срочно созвать заседание Верховной Рады
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Ситуация критическая: от Стефанчука требуют срочно созвать заседание Верховной Рады

Народный депутат Алексей Гончаренко требует от спикера Руслана Стефанчука немедленно созвать заседание Верховной Рады, чтобы максимально оперативно отреагировать на ситуацию с безопасностью, которая сложилась в Украине

сегодня, 15:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Алексей Гончаренко требует, чтобы спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук немедленно созвал заседание Верховной Рады.

Ситуация критическая: от Стефанчука требуют срочно созвать заседание Верховной Рады

Алексей Гончаренко

"Через наступление россиян мы должны срочно реагировать на ситуацию с безопасностью",
– заявил Гончаренко.

По его мнению, на заседание должны прийти Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, командующие ГНСУ, НГУ, премьер Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.

"Они должны отчитаться о ситуации и каковы наши действия. Ну и как так получилось, что не было фортификаций на Харьковщине. Чего мы ждем?
– отмечает нардеп.

При этом он не понимает, где другие народные депутаты и чем они заняты в рабочий день и никак не реагируют на ситуацию, которая сложилась в стране.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковские области россияне начали свое наступление пять дней назад. Они сумели захватить села в серой зоне и вокруг Волчанская. За сам Волчанск идут тяжелые бои. Ситуация критическая. Город на 85% разрушен врагом, идет эвакуация местного населения.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, враг сумел зайти на окраины города малыми пехотными группами и там закрепляется. В городе идут бои. При этом военные сумели остановить первую танковую атаку оккупантов и уничтожить два вражеских танка в самом городе.

В Минобороны утверждают, что в Волчанск прибыли боеспособные резервы, помогающие держать город.

Вместе с тем, в Генштабе сообщили, что враг сейчас не ведет активных действий в Харьковской области, а пытается закрепиться на захваченных позициях и провести перегруппировку. Кроме того, там рассказали, что захватчики с начала наступления на Харьковскую область понесли значительные потери. В частности, там утверждают, что начиная с 10 мая военные убили или ранили 615 оккупантов.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid024pqNAZ3yo2m5SSz7vRe96V4v4WiXLPNS15hCP1Gb3pfxmk1ns3mVypTBV4HGDcoxl
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Ігор

сегодня, 15:25

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