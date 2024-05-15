Ситуация критическая: от Стефанчука требуют срочно созвать заседание Верховной Рады

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Ткачик Олеся
Народный депутат Алексей Гончаренко требует, чтобы спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук немедленно созвал заседание Верховной Рады.
Алексей Гончаренко
По его мнению, на заседание должны прийти Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, командующие ГНСУ, НГУ, премьер Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.
При этом он не понимает, где другие народные депутаты и чем они заняты в рабочий день и никак не реагируют на ситуацию, которая сложилась в стране.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковские области россияне начали свое наступление пять дней назад. Они сумели захватить села в серой зоне и вокруг Волчанская. За сам Волчанск идут тяжелые бои. Ситуация критическая. Город на 85% разрушен врагом, идет эвакуация местного населения.
Кроме того, как сообщили в Минобороны, враг сумел зайти на окраины города малыми пехотными группами и там закрепляется. В городе идут бои. При этом военные сумели остановить первую танковую атаку оккупантов и уничтожить два вражеских танка в самом городе.
В Минобороны утверждают, что в Волчанск прибыли боеспособные резервы, помогающие держать город.
Вместе с тем, в Генштабе сообщили, что враг сейчас не ведет активных действий в Харьковской области, а пытается закрепиться на захваченных позициях и провести перегруппировку. Кроме того, там рассказали, что захватчики с начала наступления на Харьковскую область понесли значительные потери. В частности, там утверждают, что начиная с 10 мая военные убили или ранили 615 оккупантов.
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Ігор
сегодня, 15:25
Проте що все фінансування укріплень пройшло через фірми одноденки, під дахом профффесора Гетманцева він не каже. Не каже про те, що місцеві командири з попами-комісарами в долі. Хто ж буде ризикувати зручною кар'єрою за спинами новачків? Як тільки хтось потрапляє до бюджетного корита та побачить наскільки комфортно це життя так одразу стає одним з корумпованих. Розуміє - щоб не втратити, треба мовчати то й що що новачки гинуть? Головне виконувати завдання системи: передавати гроші і бігати у вишиванках. Наскільки ж гнилу недокраїну збудували! Прийшли до того, що вишиванка стала таким самим огидним символом як свастика.