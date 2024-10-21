Силовики массово кроме зарплат получают еще пенсии: шокирующие цифры

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Ткачик Олеся
После скандала с "инвалидами в погонах", правоохранители сами того не осознавая, запустили волну, которая охватит каждое из силовых и государственных ведомств в стране. После заседания СНБО в каждый пенсионный фонд страны был направлен запрос на сверку получающих пенсии действующих сотрудников правоохранительных и других государственных органов. Как говорит военный Денис Ярославский, что информация, которая поступает к нему, шокирует.
Правоохранители
Он привел цифры, которые могут, по его словам, иметь незначительную погрешность.
Так вот, согласно данным Ярославского, 60% всех действующих правоохранителей старше 38 лет получают пенсии по специальному закону. До 2014 года — 20 лет выслуги, после 2014 года — 25 лет выслуги. Кроме того, как говорит военный, 70% сотрудников прокуратуры в возрасте 38+ лет также являются пенсионерами. При этом, добавляет он, 30% действующих госслужащих, подпадающих под этот закон, также получают пенсии.
Отдельная категория, по словам военного, это так называемые "инвалиды". По его словам, получив такие справки, они не только косят от армии, но и попросту обкрадывают государство и каждого из нас.
По его словам, согласно закону, принудительно провести повторное обследование МСЭК невозможно. В связи с этим, он обратился к нардепам внести соответствующие изменения в закон.
Он также рекомендовал провести проверку законности выдачи сотрудникам правоохранительных органов удостоверений участников боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные также жестко раскритиковали действия Минобороны.
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