Силовики массово кроме зарплат получают еще пенсии: шокирующие цифры

После скандала с "инвалидами в погонах", правоохранители сами того не осознавая, запустили волну, которая охватит каждое из силовых и государственных ведомств в стране. После заседания СНБО в каждый пенсионный фонд страны был направлен запрос на сверку получающих пенсии действующих сотрудников правоохранительных и других государственных органов. Как говорит военный Денис Ярославский, что информация, которая поступает к нему, шокирует.

Правоохранители

Он привел цифры, которые могут, по его словам, иметь незначительную погрешность.

Так вот, согласно данным Ярославского, 60% всех действующих правоохранителей старше 38 лет получают пенсии по специальному закону. До 2014 года — 20 лет выслуги, после 2014 года — 25 лет выслуги. Кроме того, как говорит военный, 70% сотрудников прокуратуры в возрасте 38+ лет также являются пенсионерами. При этом, добавляет он, 30% действующих госслужащих, подпадающих под этот закон, также получают пенсии.

"Если прокурор, силовик или госслужащий отработал положенный срок и получает законные выплаты, у меня нет к этому претензий ни с моральной, ни с юридической точки зрения. НО! Самые ох*евшие пошли дальше... Через проплаченные судебные решения они увеличивали свой пенсионный стаж. Например, обучение в институте им засчитывали по решению суда не с коэффициентом 0.5, а 1 к 1. Такие же нормы применялись к другим процессам. Были случаи, когда кадровики начисляли себе пенсионный стаж, как сотрудники оперативных подразделений — 1 год за 1.5 или даже за 2!" — рассказывает Ярославский.

Отдельная категория, по словам военного, это так называемые "инвалиды". По его словам, получив такие справки, они не только косят от армии, но и попросту обкрадывают государство и каждого из нас.

"Напомню, что за инвалидность государство выплачивает субсидии, и это десятки миллионов гривен!" — отметил Ярославский.

По его словам, согласно закону, принудительно провести повторное обследование МСЭК невозможно. В связи с этим, он обратился к нардепам внести соответствующие изменения в закон.

"По имеющимся у меня предварительным данным, государство ежегодно теряет на выплатах таким псевдопенсионерам и псевдоинвалидам от 3 до 3.5 миллиардов гривен!" — заявил Ярославский.

Он также рекомендовал провести проверку законности выдачи сотрудникам правоохранительных органов удостоверений участников боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные также жестко раскритиковали действия Минобороны.



