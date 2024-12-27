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Шуфрич снова будет работать в Раде: суд принял скандальное решение и «унизил» СБУ

Шевченковский районный суд решил, что Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, должен снова работать в ВР

27 декабря 2024, 15:50 comments2433
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Ткачик Олеся

Шевченковский районный суд частично удовлетворил ходатайство подозреваемого в государственные измене нардепа Нестора Шуфрича относительно обеспечения его прав как народного депутата.

Шуфрич снова будет работать в Раде: суд принял скандальное решение и «унизил» СБУ

Нестор Шуфрич

В частности, Шевченковский районный суд обязал уполномоченных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих условий при содержании Шуфрича под стражей в рамках примененной меры пресечения, принять меры по обеспечению прав по реализации последним полномочий народного депутата – направить в ВР.

"Получили! Шевченковский райсуд обязал СБУ обеспечить исполнение Нестором Шуфричем депутатских полномочий. То есть я так понимаю, теперь его будут из СИЗО возить на заседание Рады? Вот будет шоу! Может, уже выбросим Шуфрича и всю опзж-шайку из Рады? 2,5 года в Раде лежит мой проект постановления об этом! Власть! Ну хватит уже с ними тереть, договариваться и позориться перед украинцами!" – прокомментировал решение суда в Фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко.

О том, что суд обязал обеспечить Шуфрича всем необходимым для депутатской деятельности с соблюдением конституционных прав нардепа, говорит парламентарий Владимир Арьев.

"То есть депутат-опзжист, подозреваемый в государственной измене должен писать законопроекты, голосовать и даже иметь доступ к государственной тайне", — подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шуфрича подозревают в государственной измене. В частности, сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у народного депутата Нестора Шуфрича обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предусматривает переименование этих областей в так называемые края, широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента. По данным спецслужбы, под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи экснардепа Виктора Медведчука и Шуфрича.





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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02vFj71kgc3hjNFBU4rKiML9RiSrfizNbQ64xDTWqyyuBrvm4tKHj28Uq5zLsS4JDGl
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