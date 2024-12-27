Шуфрич снова будет работать в Раде: суд принял скандальное решение и «унизил» СБУ

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Ткачик Олеся
Шевченковский районный суд частично удовлетворил ходатайство подозреваемого в государственные измене нардепа Нестора Шуфрича относительно обеспечения его прав как народного депутата.
Нестор Шуфрич
В частности, Шевченковский районный суд обязал уполномоченных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих условий при содержании Шуфрича под стражей в рамках примененной меры пресечения, принять меры по обеспечению прав по реализации последним полномочий народного депутата – направить в ВР.
О том, что суд обязал обеспечить Шуфрича всем необходимым для депутатской деятельности с соблюдением конституционных прав нардепа, говорит парламентарий Владимир Арьев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шуфрича подозревают в государственной измене. В частности, сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у народного депутата Нестора Шуфрича обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предусматривает переименование этих областей в так называемые края, широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента. По данным спецслужбы, под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи экснардепа Виктора Медведчука и Шуфрича.
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