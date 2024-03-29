Шмыгалю намекнули на отставку за необоснованные перелеты со «Скай Ап» – СМИ

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Ткачик Олеся
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен был бы подать в отставку после скандалов, связанных с необоснованными расходами на перелеты правительственных делегаций за границей самолетами частной авиакомпании "Скай Ап". Так он прокомментировал новость об отставке министра иностранных дел Латвии, бывшего главы правительства этой страны Кришьяниса Кариньша в связи с обвинениями в необоснованном использовании частных самолетов для рабочих поездок.
Денис Шмыгаль
Эксперт напомнил, что накануне заявления об отставке министра, Генпрокуратура Латвии открыла дело по использованию частных перелетов, на которые Кариньш потратил более 1,3 млн. евро средств латвийских граждан.
Он напомнил, что в 2023 году такие контракты стоили украинским налогоплательщикам 44,4 млн. грн. При этом, по данным системы Prozorro, параллельно специальные рейсы для правительства выполняла также компания Роза Ветров с орбиты Игоря Коломойского — на 32 млн грн. То есть всего на правительственные авиаперевозки было потрачено 76,4 млн. грн. Новый контракт со "Скай Ап" на 2024 год был подписан на 78,8 млн. грн.
Политолог также добавил, что, по словам экспертов, даже билет бизнес-классом из Варшавы в Торонто, а дальше по США для делегации из 7-10 человек обошелся бы дешевле, чем гонять на этом рейсе целый полупустой Boeing, хоть и в "спартанской" комплектации лоукостера, как это неоднократно отмечали правительственные спикеры.
Кроме того, чиновники из ЕС и других цивилизованных стран регулярно получают свою порцию критики от общественности и международных организаций из-за очевидного негативного влияния частных чартеров на окружающую среду (50% выбросов авиации создают самолеты, перевозящие 1% пассажиров). Постоянно звучат призывы пересаживаться на регулярные рейсы, где это возможно, как в компактных европейских странах — на скоростные поезда, отмечает политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в правительстве и Офисе президента могут состояться отставки и ротации.
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