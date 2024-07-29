Шмыгаль сказал, когда Украина хочет получить доступ к замороженным активам РФ

Глава правительства Денис Шмыгаль провел встречу со Специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Шмыгаль и Прицкер

"Поблагодарил США за поддержку решения стран G7 о предоставлении Украине $50 млрд за счет будущих доходов от замороженных активов РФ. Обсудили вопросы реализации этой инициативы. Для нас важно, чтобы средства были доступны Украине уже с 2025 года и была возможность направить их на все критические нужды, включая военных", — отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, был обсужден вопрос работы Мультидонорской координационной платформы. Приоритетными для Украины, говорит глава правительства, остаются финансирование бюджетных расходов, проекты обновления и поддержка энергетики.

Украина благодарна за $7,85 млрд прямой бюджетной поддержки, которая должна поступить от США в этом году. Первые $3,9 млрд ожидаем уже в ближайшие недели. Вводим системный подход в финансировании проектов экономического обновления. Уже состоялось первое заседание Стратегического инвестиционного совета при Правительстве Украины, в течение двух месяцев планируем утвердить список публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам", — сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он поблагодарил США за объявление о предоставлении $500 млн новых средств на энергетическую помощь и переадресацию ранее объявленных $324 млн на экстренные энергетические нужды в Украине.

"Поддержка энергетики для нас сегодня критически необходима, чтобы восстановить уничтоженное врагом. Ценим, что США твердо стоят бок о бок с Украиной в нашей борьбе за свободу", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине перевели первый транш за полученные доходы от российских активов.



