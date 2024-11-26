Семейный бизнес по-хмельницки: что связывает Базанов, Ткачуков и Крупу

Николай Базан, сын первого заместителя руководителя Шепетовской окружной прокуратуры Александра Базана, оказался в центре внимания из-за своей роли в тендерном бизнесе. Его юридическая деятельность и связи с влиятельными лицами региона могут влиять на финансовые потоки Хмельнитчины, предполагают журналисты издания "Українські новини".

Теневые схемы или бизнес-план: все детали о связях Базанов и Ткачуков

Николай Базан работает в юридической компании "ЮКК Партнеры", которая в последние годы стала ключевым игроком в сфере консультаций по государственным закупкам в Хмельницкой области. Компания специализируется на помощи небольшим заказчикам, таким как школы, детские сады и сельские советы. Согласно материалу журналистов, за последние несколько лет эта юридическая фирма заработала около 12 миллионов гривен.

С деятельностью Николая Базана тесновато соединены имена влиятельных лиц региона. Среди них Сергей Ткачук, бывший заместитель председателя Хмельницкой ОГА, а ныне глава Госпродпотребслужбы. По информации журналистов, Ткачук и Александр Базан не только имели профессиональные отношения, но одновременно защищали свои диссертации.

Журналисты отмечают, что юридическая компания, где работает Николай, ранее возглавлялась самим Ткачуком.

Другая компания, связанная с Николаем Базаном, – ЧП "Стандарты безопасности", в 2024 году получила свои первые государственные подряды на предоставление юридических услуг. Контракт на 35 тысяч гривен был подписан с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Полтавской области, возглавляемым Ткачуком. Это, как предполагают журналисты, может являться только началом расширения влияния семьи.

Николай Базан также фигурирует в компании "Лес Транс Сервис", занимающейся обработкой древесины и ее экспортом. Интересно, что его мать Татьяна Базан является инспектором в ГП "Славутское лесное хозяйство", что создает потенциальные условия для сотрудничества с госресурсами.

Бизнес-сеть семьи Базанов имеет и более разветвленные связи. В частности, компания "Зеленая роща-2015", соучредителями которой являются отец Сергея Ткачука – Петр Ткачук, а также Лидия Колесник и Петр Быцик. Интересно, что Бицик помог сыну Татьяны Крупы, бывшей главе Хмельницкой МСЭК, продать фирму "Вест Эстейт", приносившую семье доход от аренды недвижимости.

Также следует отметить связь с Лидией Колесник, матерью Андрея Колесника, директора ГП "Хмельницкая областная служба единого заказчика". Эта служба отвечает за восстановление Херсонской области по закрытым тендерам, в которых принимал участие и Ткачук.

В начале октября работники ДБР задержали Татьяну Крупу по подозрению в незаконном обогащении. Журналисты предполагают, что она могла способствовать получению справок об инвалидности для более 50 прокуроров, среди которых был и Александр Базан.