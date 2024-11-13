Самый сок: нардеп сделал неожиданное предложение по мобилизации

Народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык призвал всех народных депутатов, прошедших в Верховную Раду по спискам, вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В частности, об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

Мобилизация в Украине

"Я посчитал, что в парламенте есть 225 "списочников", из которых почти 200 — это мужчины. Средний возраст — 41. Самый сок. Пойдите на службу. Покажите собственным примером, что ничего в этом страшного нет... Список ваших партий от этого не проиграет. Появятся новые лица. Вы же хотели новые лица? Слабо?", — спрашивает Рудык.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине с осени "проседает" мобилизация, многие бригады полностью не укомплектованы. Как следствие, появляются разные идеи по мобилизации от снижения мобилизационного возраста даже до 18 лет, мобилизации женщин и работников ТЦК. Дискуссии по снижению мобилизационного возраста возникают в украинском информационном поле постоянно. В большинстве своем предлагают уменьшить минимальный мобилизационный возраст. Однако есть предложения и уменьшить предельный возраст до 45 лет.

Вместе с тем, "Комментарии" рассказывали , что волонтер Мария Берлинская считает, что люди не идут в армию из-за инстинкта страха. По ее словам, люди хотят жить и это – нормально. За это нельзя осуждать. В то же время людей на фронте кем-то нужно заменить, потому что они истощены. Кто-то воюет уже 2,5 года, а кто-то 11 лет, подчеркнула Берлинская. Ветеран войны отмечает, что благодаря подготовке и большей информации можно уменьшить страх людей от армии. По ее словам, в армии есть много различных специальностей, к которым могут быть привлечены люди.





