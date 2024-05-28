С первого раза не получилось: Стало известно, кого Безуглая продвигает на должность главкома

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Ткачик Олеся
Как отметил Евгений Магда, определенная зацикленность народного депутата Марьяны Безуглой на перестановках в военном командовании изначально казалась странной. По его словам, не было понятно, какую цель преследует политик. Однако, добавил эксперт, точно не идет речь о том, что она пытается "навести порядок" среди военной верхушки.
Безуглая и Мойсюк
По его словам, именно с подачи одиозного нардепа в информационном поле зарождается очередная дискуссия по поводу отставки Сырского и назначения вместо него генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.
При этом политолог обратил внимание на то, что "вбрасывать" в информационное поле Мойсюка Безуглая начала еще в январе 2024 года в качестве кандидата на замену Залужному.
На самом деле, добавляет эксперт, лоббировать кадровые перестановки в высшем военном руководстве раз в полгода – очень плохая идея, ничем хорошим для Украины не закончится независимо от фамилий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безугла начала беспощадно критиковать главкома Александра Сырского.
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