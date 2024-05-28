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Главная Новости Политика Украины 2024 С первого раза не получилось: Стало известно, кого Безуглая продвигает на должность главкома
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С первого раза не получилось: Стало известно, кого Безуглая продвигает на должность главкома

Нардеп Марьяна Безугляа, «сбила» с должности Валерия Залужного, а сейчас хочет поступить так же с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, отмечает политолог Евгений Магда

сегодня, 16:06 comments1158
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Евгений Магда, определенная зацикленность народного депутата Марьяны Безуглой на перестановках в военном командовании изначально казалась странной. По его словам, не было понятно, какую цель преследует политик. Однако, добавил эксперт, точно не идет речь о том, что она пытается "навести порядок" среди военной верхушки.

С первого раза не получилось: Стало известно, кого Безуглая продвигает на должность главкома

Безуглая и Мойсюк

"Кое-что стало вырисовываться, когда нардепка зашла на второй кадровый круг. Она сбила с должности бывшего главкома Залужного, систематически поливая его грязью почти три месяца – вплоть до момента увольнения. Тогда, по ее оценке, Сырский был "старой школой", чья "воля и жесткость сыграли ключевую роль в защите Киева, а Харьковское контрнаступление вообще было авторским проектом". Однако прошло всего три с лишним месяца с момента назначения Сырского на должность главкома, и история повторилась снова: Безуглая его беспощадно хейтит и разводит измену",
– говорит политолог.

По его словам, именно с подачи одиозного нардепа в информационном поле зарождается очередная дискуссия по поводу отставки Сырского и назначения вместо него генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

При этом политолог обратил внимание на то, что "вбрасывать" в информационное поле Мойсюка Безуглая начала еще в январе 2024 года в качестве кандидата на замену Залужному.

"Тогда протянуть его не получилось, так сейчас попытка номер два? Один только факт, что за него упрягается столь неоднозначное лицо как Марьяна Безуглая, заставляет задуматься над тем, что стоит по ее желанию назначить главнокомандующим именно Мойсюка. Как говорится, скажи мне кто твой друг, я скажу кто ты",
– отметил политолог.

На самом деле, добавляет эксперт, лоббировать кадровые перестановки в высшем военном руководстве раз в полгода – очень плохая идея, ничем хорошим для Украины не закончится независимо от фамилий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безугла начала беспощадно критиковать главкома Александра Сырского.




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Источник: https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/pfbid0tuxdUi148UmQYrZW7KVzFD22pXkJBKMe4jeyskdy2UAzfpBL9zkagpXeF4UUWif6l
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