Россия в ступоре: что до сих пор на фоне провала в Курской области не может объяснить миру

Украинские военные успешно продолжают операцию в Курской области, при этом соблюдая международные гуманитарные нормы и оказывая помощь гражданскому населению, которое российские власти оставили на произвол судьбы. Об этом заявила Мария Мезенцева-Федоренко, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС и глава делегации Украины в ПАСЕ.

Мария Мезенцева-Федоренко

В частности, Мезенцева-Федоренко подчеркнула, что российские власти даже после двух недель операции на Курщине не смогли надлежащим образом организовать помощь гражданскому населению, которое не было эвакуировано, и которому не создан ни один гуманитарный коридор. Этими задачами сейчас занимаются украинские Силы обороны, которые по приказу президента Владимира Зеленского развернули штабы для поддержки оставшегося на территории Курской области населения.

Народная избранница также отметила, что украинские военные продолжают продвижение и активно пополняют обменный фонд, удерживая российских военнопленных в надлежащих условиях в соответствии с международным гуманитарным правом. Украина готовится к очередному обмену пленными, чтобы вернуть своих военных и гражданских заложников из РФ, добавила политик.

Кроме того, Мезенцева-Федоренко сообщила о продолжении переговоров с партнерами и союзниками о предоставлении разрешения на использование дальнобойного оружия по территории России, передаче ВСУ отдельных видов вооружения и продолжении финансовой поддержки.

"Мы будем усиливать работу в рамках парламентских групп дружбы. Уверена, что этому будут способствовать встречи во время международных конференций безопасности, которые будут проводиться в ближайшие недели. Кроме того, используем и площадку ПАСЕ, где встретимся с коллегами уже 6 сентября", — подытожила Мария Мезенцева-Федоренко.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что о хороших новостях из Курской области рассказал также Владимир Зеленский.



