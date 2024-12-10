Рейтинги политиков стремительно снижаются: кому доверят 70% украинцев

Рейтинг бывшего главкома Валерия Залужного держится на самой высокой ступени. Об этом сообщает портал "Комментарии" результаты исследования "Общественно-политические настроения украинцев (декабрь 2024 года)".

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“Рейтинги доверия и недоверия к отдельным лицам всегда привлекают много внимания. С моей точки зрения эти цифры сейчас достаточно условны, но если людям это интересно, то мы, конечно, их предоставляем”, — отметил социолог Андрей Еременко.

По его словам, наивысшее доверие по-прежнему имеют Валерий Залужный (70,9%) и Кирилл Буданов (63,3%).

“Залужный, хоть и немного потерял в показателях, остается безоговорочным лидером. Его меньшее появление в медиа, возможно, повлияло на эти цифры, но общий уровень доверия к нему остается выше неба. Прям как у Зеленского перед вторым туром", – объяснил социолог.

Действующий президент Владимир Зеленский, хотя и имеет баланс доверия-недоверия, близок к нулю, все еще пользуется доверием почти половины опрошенных (44,8%). "Это говорит о том, что он остается важной фигурой, к которой отношение преимущественно нейтрально-положительное, но с явной и устойчивой динамикой к уменьшению", — отметил Еременко.

Что касается деятелей с древней политической историей, то у них очень высокие антирейтинги и, соответственно, негативный баланс доверия и недоверия. В частности, у Юлии Тимошенко он составляет -66,6%, у Петра Порошенко -50,3%, у Виталия Кличко -34,7%.









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