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Рейтинги политиков стремительно снижаются: кому доверят 70% украинцев

Владимир Зеленский в тройке лидеров по симпатиям граждан

сегодня, 19:18
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Кречмаровская Наталия

Рейтинг бывшего главкома Валерия Залужного держится на самой высокой ступени. Об этом сообщает портал "Комментарии" результаты исследования "Общественно-политические настроения украинцев (декабрь 2024 года)".

Рейтинги политиков стремительно снижаются: кому доверят 70% украинцев

Фото портал "Комментарии"

“Рейтинги доверия и недоверия к отдельным лицам всегда привлекают много внимания. С моей точки зрения эти цифры сейчас достаточно условны, но если людям это интересно, то мы, конечно, их предоставляем”, — отметил социолог Андрей Еременко.

По его словам, наивысшее доверие по-прежнему имеют Валерий Залужный (70,9%) и Кирилл Буданов (63,3%).

“Залужный, хоть и немного потерял в показателях, остается безоговорочным лидером. Его меньшее появление в медиа, возможно, повлияло на эти цифры, но общий уровень доверия к нему остается выше неба. Прям как у Зеленского перед вторым туром", – объяснил социолог.

Действующий президент Владимир Зеленский, хотя и имеет баланс доверия-недоверия, близок к нулю, все еще пользуется доверием почти половины опрошенных (44,8%). "Это говорит о том, что он остается важной фигурой, к которой отношение преимущественно нейтрально-положительное, но с явной и устойчивой динамикой к уменьшению", — отметил Еременко.

Что касается деятелей с древней политической историей, то у них очень высокие антирейтинги и, соответственно, негативный баланс доверия и недоверия. В частности, у Юлии Тимошенко он составляет -66,6%, у Петра Порошенко -50,3%, у Виталия Кличко -34,7%.

Рейтинги политиков стремительно снижаются: кому доверят 70% украинцев - фото 2


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теряет популярность. Какое решение президента Украины подвергли критике на Западе.





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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0au9X4abAJCjc3GvUfyp6Lfz4XysbyKed64s6KeV1KJ1XLnBjuAhPZ72vr83PunVpl&id=61555614568935
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