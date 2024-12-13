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Рейтинг нардепов-прогульщиков: кто годами не ходит в Верховную Раду

Движение "ЧЕСТНО" составило список народных депутатов, которые почти не работали в Верховной Раде IX созыва.

сегодня, 12:44
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Slava Kot

Аналитики движения "ЧЕСТНО" подвели итоги работы Верховной Рады IX созыва, работающей уже шестой год. За это время часть депутатов покинула свои мандаты, а их места заняли следующие кандидаты по спискам. Однако, несмотря на изменения в составе Рады, проблема прогулов остается острой: десятки народных избранников годами не выполняли свои обязанности.

Рейтинг нардепов-прогульщиков: кто годами не ходит в Верховную Раду

Рейтинг нардепов-прогульщиков. Фото с открытых

По данным "ЧЕСТНО", 23 депутата пропустили более 50% голосований. Возглавил рейтинг прогульщиков Вадим Рабинович, который до потери мандата пропустивший 90% голосований. На втором месте по прогулам в Верховной Раде находится бывший член ОПЗЖ Вадим Столар – отсутствовал на 86% голосований. Тройку лидеров замыкает нардепка от "Батькивщины" Анжелика Лабунская — 81%. 

Также более 50% заседаний пропустили лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, лидерка "Голоса" Кира Рудык и глава партии "За будущее" Игорь Палица. Еще один нардеп Степан Ивахов, пропустивший 60% заседаний в ВР, объяснил свое отсутствие тем, что ему "не по душе и не по сердцу" такая работа.

Рейтинг нардепов-прогульщиков: кто годами не ходит в Верховную Раду - фото 2

Рейтинг депутатов-прогульщиков в ВР. Инфографика "ЧЕСТНО"

Прогульщики встречаются во всех фракциях, но больше всего их среди представителей бывшей ОПЗЖ. По данным "ЧЕСТНО", лишь единичные депутаты пытаются оправдать свое отсутствие, в то время как большинство игнорирует обязанности без объяснений.

Несмотря на то, что регулярное неучастие в заседаниях парламента свидетельствует о невыполнении депутатских обязанностей, лишить мандата за прогулы невозможно. В 2019 году ввели штрафы: депутатов, пропускающих более 30% пленарных заседаний или 50% заседаний комитета, лишали части выплат. Однако с мая 2022 действие этой нормы остановили из-за военного положения.

Движение "ЧЕСТНО" также указывает, что после начала полномасштабного вторжения России количество прогулов резко возросло, особенно среди пророссийских депутатов, покинувших Украину в первые месяцы войны. Многие позже были лишены мандатов или добровольно отказались от депутатства.

Рейтинг нардепов-прогульщиков: кто годами не ходит в Верховную Раду - фото 3

Рейтинг депутатов-прогульщиков в ВР после начала полномасштабного вторжения. Инфографика "ЧЕСТНО"

Ранее портал "Комментарии" писали, что в рейтинге политиков только трое имеют положительный баланс доверия у населения.

Также "Комментарии" писали о пяти политиках, которым украинцы доверяют меньше всего.



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Источник: https://www.chesno.org/post/6209/
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