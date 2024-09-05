5 сентября Верховная Рада удовлетворила заявление об отставке Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел.

Дмитрий Кулеба

Так, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, такое решение поддержали 240 народных избранников.

Как отметили депутаты, Дмитрий Кулеба не пришел в зал, чтобы отчитаться о своей работе в должности министра. При этом нардеп Ирина Геращенко назвала такие действия неуважением Верховной Рады.

"Это неуважение к парламенту и откровенно неевропейская позиция. Грустно, ведь как бы ни складывались обстоятельства, важно исповедовать принципы и отчитываться. Тем более министерство иностранных дел в условиях военного положения является одним из ключевых. Мы не понимаем причин отставки, почему господин Кулеба написал заявление и хотели услышать это от министра", — отметила в Фейсбуке Геращенко.

На отставку Кулебы отреагировала и спикер МИД страны-агрессора России Мария Захарова. В частности, она заявила, что его отставка ничего не изменит.

"Кулеба с воза, но воз все равно развалится", — сказала Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные СМИ отмечают, что Дмитрий Кулеба был одним из самых известных членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослаблении ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава "даст новую силу" украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия добилась значительных успехов в восточной части Донецкой области. Вероятно, Кулебу уволили именно из-за того, что его дипломатическая работа в последнее время не имела успехов.





