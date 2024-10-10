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Рада приняла решение по нардепах-беглецах: подробности

Парламент исключил беглых депутатов Дмитрука и Одарченко из состава комитетов

сегодня, 13:47 comments1112
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Кравцев Сергей

Верховная Рада Украины поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов. Ярого сторонника УПЦ Московского патриархата Дмитрука исключили из комитета правоохранительной деятельности, а обвиняемого в коррупции Одарченко из состава антикоррупционного комитета. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

Рада приняла решение по нардепах-беглецах: подробности

Андрей Одарченко. Фото Центр противодействия коррупции

В сообщении говорится, если с Дмитруком давно все ясно, то многим будет полезно напомнить, кто такой "слуга народа" Одарченко, о котором меньше информации в СМИ.

В Центре противодействия коррупции напоминают, что в июле 2019 года Одарченко стал народным депутатом, выиграв выборы в харьковской Салтовке. В ноябре 2023 года Одарченко задержали по подозрению во взяточничестве. И в сентябре 2024-го стало известно, что Одарченко бежал за границу.

"А обещал не подвести. Обещал выкорчевать гнилые политические пни. Угу, выкорчевал…", — прокомментировали в ЦПД предвыборный слоган Андрея Одарченко.

Отметим, 25 августа стало известно, что нардеп Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу. В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову.

18 сентября 2024 года в САП заподозрили, что Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.

19 сентября Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в государственный и международный розыск. Через несколько дней стало известно, что Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище.

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Источник: https://www.facebook.com/100057640893390/posts/943795414218480/?rdid=oEbSdTzpPqxNqWsE
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