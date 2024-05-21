Работу Верховной Рады разблокировали: какое обещание получила оппозиция

Как сообщил народный депутат Владимир Арьев, после блокирования трибуны и сбора подписей согласительный совет Верховной Рады принял решение завтра проголосовать за создание Временной специальной комиссии, которая объединит вопросы фортификационных сооружений и дронов.

Блокирование ВР

"Итак, теперь мы сможем исследовать, что происходило и почему власти не сделали вовремя фортификации, а затем при строительстве начались коррупционные махинации. И что на самом деле происходит с обеспечением дронами",

– отметил нардеп.

Политик объяснил, почему народные депутаты требовали именно создание ВСК.

"Отличие от других форматов в том, что ложь на ВСК является уголовным преступлением, а ВСК может принимать конкретные решения по действиям органов власти",

– отметил политик.

По его словам, теперь остается додавить вопрос борьбы против "ФСБшного патриархата".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Европейской солидарности" пригрозили заблокировать работу Верховной Рады, если на голосование не будет поставлен вопрос о создании ВСК по дронам и строительству фортификационных сооружений.

Поскольку эти вопросы не появились в повестке дня, то народные депутаты из оппозиции заблокировали парламентскую трибуну , что привело к тому, что заседание парламента было закрыто.

При этом нардеп Владимир Арьев подчеркивал, что вопрос строительства оборонных рубежей на самом деле нуждается в изучении и расследовании. По его словам, правительство по меньшей мере на полгода опоздал с выделением средств для этого. Потом, по словам политика, якобы администрации на местах через фирмы-прокладки осваивали или "разворовывали" эти средства. Как результат, проблема с оборонными рубежами по всей линии фронта, и в частности, в Харьковской области.





