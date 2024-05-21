Работу Верховной Рады разблокировали: какое обещание получила оппозиция

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как сообщил народный депутат Владимир Арьев, после блокирования трибуны и сбора подписей согласительный совет Верховной Рады принял решение завтра проголосовать за создание Временной специальной комиссии, которая объединит вопросы фортификационных сооружений и дронов.
Блокирование ВР
Политик объяснил, почему народные депутаты требовали именно создание ВСК.
По его словам, теперь остается додавить вопрос борьбы против "ФСБшного патриархата".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Европейской солидарности" пригрозили заблокировать работу Верховной Рады, если на голосование не будет поставлен вопрос о создании ВСК по дронам и строительству фортификационных сооружений.
Поскольку эти вопросы не появились в повестке дня, то народные депутаты из оппозиции заблокировали парламентскую трибуну , что привело к тому, что заседание парламента было закрыто.
При этом нардеп Владимир Арьев подчеркивал, что вопрос строительства оборонных рубежей на самом деле нуждается в изучении и расследовании. По его словам, правительство по меньшей мере на полгода опоздал с выделением средств для этого. Потом, по словам политика, якобы администрации на местах через фирмы-прокладки осваивали или "разворовывали" эти средства. Как результат, проблема с оборонными рубежами по всей линии фронта, и в частности, в Харьковской области.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!