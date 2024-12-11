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ПВО "Мистраль" и ПТРК "Милан" во "французской бригаде" не функционируют: причины шокируют

В ВР утверждают, что «французская бригада» потеряла командира и там царит хаос

сегодня, 18:18
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Ткачик Олеся

Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала о том, что, по ее информации, происходит в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской.

ПВО "Мистраль" и ПТРК "Милан" во "французской бригаде" не функционируют: причины шокируют

Бригада имени Анны Киевской

Нардеп утверждает, что командир бригады уволен, преемник не назначен, поэтому в самой бригаде царит хаос.

Также Безуглая говорит, что во "французской бригаде" обеспечение минимальное. Она утверждает, что якобы офицеры призывают покупать необходимое оборудование (автомобили, РЭБ, дроны и т.п.) за свой счет или через волонтеров.

"ПВО "Мистраль" и ПТРК "Милан" уже не функционируют из-за отсутствия специалистов, переведенных в другие подразделения работать на "Иглах" и "Стингерах", — заявила Безуглая.

Кроме того, по ее информации, солдат не отпускают в ежегодный отпуск, независимо от срока службы.

Безуглая говорит, что все происходящее с "французской бригадой" является типичной судьбой всех новых "бумажных" бригад, которые создают вместо того, чтобы пополнять дееспособные подразделения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской рассказали, что эта новая бригада по существу никому не нужна была с самого начала (хотя на ее комплектацию и загоняли людей по всей Украине в срочном порядке). Она укомплектовывалась французами, перед ними сделали показуху, чтобы получить от них оружие. А теперь после возвращения в Украину эту бригаду разбирают как донорские органы на другие бригады, отмечали бойцы. По их словам, с одной стороны, так получили новое оружие и усиление существующих бригад. Впрочем, добавляют они, с другой стороны, все наши подразделения совершенно не слажены ни друг с другом, а тем более с бригадами, куда их прикомандировали.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02voHAWPNMiVP28picMbCs4RmTG8feiFzYhJrbR3D2WjDS1s8TXbkuMbkebj8FrW9ml
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