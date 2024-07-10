Пропагандисты РФ и украинские журналисты начали мощную инфокампанию против подсанкционного олигарха Фукса

Журналисты "Деловой столицы" обратили внимание и на то, что, оказывается, сегодня украинские СМИ начали размещать материалы с критикой украинско-российского олигарха Павла Фукса, против которого в Украине введены санкции, а в России расследуются уголовные производства. В то же время, российские пропагандисты начали также "атаковать" бизнесмена.

Павел Фукс (фото из открытых источников)

Об этом говорится в публике "ДС".

"Сегодня началась массированная информационная атака на подсанкционного бизнесмена Павла Фукса. И здесь вроде бы ничего удивительного: журналисты просто провели расследование и установили факты, которые могут свидетельствовать о том, что человек, против которого введены санкции, продолжает через своих знакомых влиять на Государственную миграционную службу". Хотя, честно говоря, никаких доказательств влияния Фукса на миграционную службу не было предоставлено, а единственный аргумент, что он с кем-то дружит, не может свидетельствовать о коррупции. Кто мог подумать, но кампанию против олигарха развернули российские пропагандисты. материал о том, как Павел Фукс и его брат вроде бы являются владельцами разработочных проектов в столице государства-оккупанта Москве. начала войну, а защищается", "российские ракеты бьют по военным объектам, а гражданские люди гибнут "от ПВО" и т.д. Российские пропагандисты все же указали, что из РФ Фукс уехал еще в 2015 году из-за уголовного преследования, и с тех пор проживал в Украине, отказавшись от российского гражданства еще в 2017 году, что было подтверждено в 2021 году. Наши отечественные СМИ почему-то пишут, что Фукс вроде бы является гражданином России", — говорится в публикации.

В материале говорится, что такие стечения обстоятельств вряд ли могут быть случайными, но это довольно опасная ситуация, ведь впервые за 2,5 года полномасштабного вторжения украинские СМИ и российская пропаганда объединились для проведения информационной кампании против одного человека.

"Безусловно, персона Фукса не является и не может быть идеалистической, к нему возникает много вопросов, однако сложившаяся сегодня ситуация беспрецедентна. За более 2 лет войны никакие украинские и российские медиа не объединялись для информационной атаки на кого-либо .Кто стоит за этим — неизвестно, но очевидно, что это не случайно", — пишет СМИ.



