Прогноз на 2025 год от Железняка: когда закончится война и развалится коалиция в ВР

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал свой прогноз на 2025 год.

Ярослав Железняк

В частности, по мнению нардепа, война не закончится в 2025 году. Впрочем, он предположил, что, возможно, появятся первые очерки, как она может закончиться, но сам факт не произойдет так быстро.

"Несмотря на очень неоднозначные заявления в первые полгода новой администрации Трампа, летом они заявят о полной и безоговорочной поддержке Украины. До конца года США проголосуют новый пакет помощи, но исключительно военный", — считает Железняк.

По его прогнозу, в 2025 году произойдет первый серьезный конфликт между Верховной Радой и Офисом президента, который назовут парламентским кризисом. По мнению нардепа, количество людей в коалиции официально упадет ниже 226, но додберут за счет привлечения других депутатов.

Железняк считает, что правительство в полном составе уйдет в отставку с заменой премьера. Впрочем, по его убеждению, выборов в 2025 году не будет, но будет понятно, когда они состоятся в 26-м.

Что касается финансов, то, по мнению нардепа, в 2025 году будет продвижение в вопросе замороженных денег 300 млрд долларов от РФ на восстановление Украины. При этом нардеп подчеркнул, что речь идет о теле, а не процентах.

Кроме того, нардеп прогнозирует, что в 2025 году не будет существенного повышения налогов, Украина успешно пройдет все четыре пересмотра МВФ и ЕС, а запрос на 38-40 млрд долларов будет полностью покрыт партнерами.

Также Железняк предположил, что США вместе с союзниками обвалят цены на нефть. А у РФ начнутся первые существенные экономические проблемы.

При этом нардеп прогнозирует, что в следующем году будет проголосована реформа АРМА. Также появится требование о перезагрузке Налоговой, Финмона и НКЦБФР. Кроме того, по его мнению, руководители Минэнерго и Энергоатома уйдут в отставку.

С хорошего будет и то, что Украина успешно выполнит всю "дорожную карту" по ЕС на следующий год.

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