Проект «президент Залужный»: кто стоит за его продвижением

Посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный является лидером в нескольких возможных вариациях во время выборов президента Украины. Такие данные социологического исследования обнародовал Центр "Социальный мониторинг". Исследование проводилось с 15 по 21 ноября 2024 года.

Валерий Залужный

Согласно этому исследованию, у Залужного 42% поддержки, у президента Владимира Зеленского – 22%, у главы ГУР Кирилла Буданова – 18%.

Далее следует лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с 10% и Дмитрий Разумков с 7%. При этом Юлия Тимошенко, Сергей Притула и Андрей Белецкий имеют по 6% поддержки.

Как отметил в Фейсбуке политтехнолог Алексей Голобуцкий, проект "Залужный" продолжает продвигаться и оставаться успешным. При том, что сам генерал до сих пор так ни разу не отметил ни свои политические позиции, ни намерение пойти в большую политику в качестве кандидата в президенты или лидера партии, добавил эксперт.

"Что интересно, традиционные политические лидеры парламентских партий все же не потеряли своих позиций, несмотря на почти 3 года тотального отсутствия политической жизни и работы в информационном поле из-за Великой войны. Определенный запрос общества на них сохранился – не в последнюю очередь из-за ситуации в государстве в течение последних 5-х лет. Следовательно, и в парламент, очевидно, свои фракции эти лидеры проведут, когда будут выборы", — считает Голобуцкий.

В свою очередь политтехнолог Олег Постернак обратил внимание на то, что "Социальный мониторинг" – соцслужба, близкая к Порошенко. По его словам, это первый опрос известной социологической структуры.

""Залужный бы стал Президентом. Буданов – третий по списку. Разумков и Тимошенко имеют шанс пройти в парламент. "Засвеченный" Белецкий. Подозрительно мало у Притулы. Разбавляет этот коктейль Арестович и Бойко. Меню из рук Порошенко подано", - написал эксперт в Facebook.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что экс-главком ВСУ Залужный лидирует в рейтинге возможных кандидатов в президенты.



