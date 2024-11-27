Проект «президент Залужный»: кто стоит за его продвижением

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Ткачик Олеся
Посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный является лидером в нескольких возможных вариациях во время выборов президента Украины. Такие данные социологического исследования обнародовал Центр "Социальный мониторинг". Исследование проводилось с 15 по 21 ноября 2024 года.
Валерий Залужный
Согласно этому исследованию, у Залужного 42% поддержки, у президента Владимира Зеленского – 22%, у главы ГУР Кирилла Буданова – 18%.
Далее следует лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с 10% и Дмитрий Разумков с 7%. При этом Юлия Тимошенко, Сергей Притула и Андрей Белецкий имеют по 6% поддержки.
Как отметил в Фейсбуке политтехнолог Алексей Голобуцкий, проект "Залужный" продолжает продвигаться и оставаться успешным. При том, что сам генерал до сих пор так ни разу не отметил ни свои политические позиции, ни намерение пойти в большую политику в качестве кандидата в президенты или лидера партии, добавил эксперт.
В свою очередь политтехнолог Олег Постернак обратил внимание на то, что "Социальный мониторинг" – соцслужба, близкая к Порошенко. По его словам, это первый опрос известной социологической структуры.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что экс-главком ВСУ Залужный лидирует в рейтинге возможных кандидатов в президенты.
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