Пришло время решить вопрос: Зеленский анонсировал подписание важного документа с Венгрией

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Кравцев Сергей
Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. В нем есть пункт о вступлении Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе встречи с руководителями общин и районов Закарпатья сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский подчеркнул, что Венгрия — одна из тех, кто может частично блокировать план победы Украины. По мнению президента, украинцы пройдут любую блокаду Венгрии. Но, как отметил глава государства, хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот с их помощью.
По его словам, частью двустороннего диалога и документа есть вопрос безопасности, а именно вступления Украины в НАТО. Украина просит Венгрию не блокировать приглашение Альянса.
Владимир Зеленский пояснил, что речь даже не идет о том, чтобы Будапешт поддержал членство Украины в НАТО, а хотя бы просто не блокировал вступление, как это происходило ранее. Для Киева это крайне важно.
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