Пришло время решить вопрос: Зеленский анонсировал подписание важного документа с Венгрией

Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. В нем есть пункт о вступлении Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе встречи с руководителями общин и районов Закарпатья сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"На сегодняшний день от вашей работы и благодаря, в принципе, связям и диалогу вашему с Венгрией, страной, с венграми Венгрии, я думаю, можно внести серьезный вклад, это геополитический вклад, это часть внутреннего плана относительно соседства и относительно диалога близкого с соседями и важно — результативного. Поэтому очень важен ваш диалог с венграми", — заявил украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Венгрия — одна из тех, кто может частично блокировать план победы Украины. По мнению президента, украинцы пройдут любую блокаду Венгрии. Но, как отметил глава государства, хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот с их помощью.

"Сегодня готовится двусторонний документ. Мы бы очень хотели иметь двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много вещей. Убрать недоразумения или какие-то вызовы современности, будущего и исторические, и прошлого. Чтобы не поднимать вопрос меньшинств", — сообщил Зеленский.

По его словам, частью двустороннего диалога и документа есть вопрос безопасности, а именно вступления Украины в НАТО. Украина просит Венгрию не блокировать приглашение Альянса.

Владимир Зеленский пояснил, что речь даже не идет о том, чтобы Будапешт поддержал членство Украины в НАТО, а хотя бы просто не блокировал вступление, как это происходило ранее. Для Киева это крайне важно.

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