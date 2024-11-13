Прекращение огня 20 января и выборы 25 мая: в ОП прокомментировали «сенсационную» статью

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Ткачик Олеся
В Украине отсутствуют основания для проведения выборов из-за продолжающейся интенсивной войны, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ. В частности, у него спросили, известно ли ему, на какие источники ссылается The Economist, сообщая о возможном прекращении огня 20 января и выборах 25 мая.
Михаил Подоляк
Подоляк отметил, что такие публикации на основе анонимных источников не объясняют, почему именно так должно произойти. По его словам, война сейчас находится в "горячей фазе", как и год назад, а у России нет реальных намерений переходить к переговорам, продолжая выдвигать ультиматумы, угрожающие суверенитету Украины. По его мнению, нет никаких оснований для начала политических процессов.
Он подчеркнул, что такие очевидные факты о высоком уровне боевых действий должны быть понятны международным партнерам Украины. Подоляк также обратил внимание, что не раз сталкивался с подобными публикациями на тему возможного замораживания конфликта, обычно базирующихся на анонимных источниках и лишенных логики. Он добавил, что такие материалы часто предлагают прекратить войну за счет Украины, что выглядит как принуждение жертвы агрессии к уступкам, без анализа давления на Россию. По мнению Подоляка, такая позиция аморальна и непонятна.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР также не видят никаких возможностей для того, чтобы провести президентские выборы уже весной следующего года.
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