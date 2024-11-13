Прекращение огня 20 января и выборы 25 мая: в ОП прокомментировали «сенсационную» статью

В Украине отсутствуют основания для проведения выборов из-за продолжающейся интенсивной войны, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ. В частности, у него спросили, известно ли ему, на какие источники ссылается The Economist, сообщая о возможном прекращении огня 20 января и выборах 25 мая.

Михаил Подоляк

Подоляк отметил, что такие публикации на основе анонимных источников не объясняют, почему именно так должно произойти. По его словам, война сейчас находится в "горячей фазе", как и год назад, а у России нет реальных намерений переходить к переговорам, продолжая выдвигать ультиматумы, угрожающие суверенитету Украины. По его мнению, нет никаких оснований для начала политических процессов.

"Они продолжают настаивать на ультимативных требованиях, то есть Украина должна избавиться не только от территории, но и от субъектности, суверенности. Не вижу оснований для того, чтобы говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового", — подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что такие очевидные факты о высоком уровне боевых действий должны быть понятны международным партнерам Украины. Подоляк также обратил внимание, что не раз сталкивался с подобными публикациями на тему возможного замораживания конфликта, обычно базирующихся на анонимных источниках и лишенных логики. Он добавил, что такие материалы часто предлагают прекратить войну за счет Украины, что выглядит как принуждение жертвы агрессии к уступкам, без анализа давления на Россию. По мнению Подоляка, такая позиция аморальна и непонятна.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР также не видят никаких возможностей для того, чтобы провести президентские выборы уже весной следующего года.



