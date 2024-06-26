Правительство, Верховная Рада и чиновники: к каким учреждениям у украинцев нет доверия

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Slava Kot
Среди социальных институтов украинцы больше не доверяют чиновникам, политическим партиям и Верховной Раде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование службы Центра Разумкова.
Доверие украинцев к институтам. Фото из открытых источников
Согласно опросам Центра Разумкова, лидером по недоверию у украинцев стали чиновники – 78,5%. Далее следуют политические партии – 78,5%, а Верховная Рада замыкает тройку лидеров в рейтинге недоверия среди украинцев – 76,2%. Также в пятерку по недоверию попали суды – 73,4% и правительство – 72,8%.
Более 50% недоверия у украинцев вызывают следующие социальные институты:
Самый высокий показатель доверия украинцы имеют в ВСУ – 90%. Также высокие показатели доверия у украинцев вызывают следующие институты:
Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе Центра Разумкова, показавшем рейтинг доверия к украинским политикам. Оказалось, что больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а меньше всего народному депутату Юлии Тимошенко и бывшему советнику ОП Алексею Арестовичу.
Также "Комментарии" писали о результатах опроса о победе Украины и сроках окончания войны.
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