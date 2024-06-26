Правительство, Верховная Рада и чиновники: к каким учреждениям у украинцев нет доверия

Среди социальных институтов украинцы больше не доверяют чиновникам, политическим партиям и Верховной Раде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование службы Центра Разумкова.



Доверие украинцев к институтам. Фото из открытых источников

Согласно опросам Центра Разумкова, лидером по недоверию у украинцев стали чиновники – 78,5%. Далее следуют политические партии – 78,5%, а Верховная Рада замыкает тройку лидеров в рейтинге недоверия среди украинцев – 76,2%. Также в пятерку по недоверию попали суды – 73,4% и правительство – 72,8%.

Более 50% недоверия у украинцев вызывают следующие социальные институты:

— Прокуратура – 63,7%;

— Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – 63%;

— Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – 62%;

— Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 62%;

— Коммерческие банки – 57,8.

Самый высокий показатель доверия украинцы имеют в ВСУ – 90%. Также высокие показатели доверия у украинцев вызывают следующие институты:

— Волонтерские организации – 81,1%;

— Добровольческие отряды – 79,6%;

— Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 78,9%;

– Национальная гвардия Украины – 75,4%.

— Государственная пограничная служба – 70,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе Центра Разумкова, показавшем рейтинг доверия к украинским политикам. Оказалось, что больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а меньше всего народному депутату Юлии Тимошенко и бывшему советнику ОП Алексею Арестовичу.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса о победе Украины и сроках окончания войны.