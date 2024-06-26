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Правительство, Верховная Рада и чиновники: к каким учреждениям у украинцев нет доверия

Украинцы имеют высокий уровень доверия к волонтерам и военным формированиям, а больше не доверяются государственному аппарату, состоящему из чиновников.

26 июня 2024, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Среди социальных институтов украинцы больше не доверяют чиновникам, политическим партиям и Верховной Раде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование службы Центра Разумкова.

Правительство, Верховная Рада и чиновники: к каким учреждениям у украинцев нет доверия

Доверие украинцев к институтам. Фото из открытых источников

Согласно опросам Центра Разумкова, лидером по недоверию у украинцев стали чиновники – 78,5%. Далее следуют политические партии – 78,5%, а Верховная Рада замыкает тройку лидеров в рейтинге недоверия среди украинцев – 76,2%. Также в пятерку по недоверию попали суды – 73,4% и правительство – 72,8%.

Более 50% недоверия у украинцев вызывают следующие социальные институты:

  • — Прокуратура – 63,7%;
  • — Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – 63%;
  • — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – 62%;
  • — Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 62%;
  • — Коммерческие банки – 57,8.

Самый высокий показатель доверия украинцы имеют в ВСУ – 90%. Также высокие показатели доверия у украинцев вызывают следующие институты:

  • — Волонтерские организации – 81,1%;
  • — Добровольческие отряды – 79,6%;
  • — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 78,9%;
  • – Национальная гвардия Украины – 75,4%.
  • — Государственная пограничная служба – 70,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе Центра Разумкова, показавшем рейтинг доверия к украинским политикам. Оказалось, что больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а меньше всего народному депутату Юлии Тимошенко и бывшему советнику ОП Алексею Арестовичу.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса о победе Украины и сроках окончания войны.



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