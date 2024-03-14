Правительство планирует подыграть Китаю и избавиться от инструмента международного давления на РФ

При этом Юрий Гудыменко напомнил, что ранее правительство фактически проигнорировало петицию об обязательной маркировке товаров брендов, работающих в России.

Международные спонсоры войны

"Я понимаю, что послы многих стран, особенно Китая, постоянно возмущаются из-за реестра, который делает публичным и открытым их сотрудничество со страной-агрессором. Потому что это, в свою очередь, приводит к проблемам с США и создает угрозу включения в американский санкционный список",

– подчеркнул Гудыменко.

Впрочем, по его словам, закрыть реестр и потерять международный инструмент давления на тех, кто помогает России вести войну – это хуже ошибки.

Напомним, осенью 2023 года в Украине был создан реестр международных спонсоров войны. В него вносят компании, продолжающие работать в России после ее полномасштабного вторжения в Украину. В частности, в НАПК "Комментариям" тогда сообщили, что реестр направлен на то, чтобы давить на международные компании для их выхода с российского рынка и, как следствие, уменьшить способность страны-агрессора получать доходы (в том числе налоги) от иностранных компаний, что используются для финансирования войны и существования политического режима РФ. В НАПК подчеркнули, что включение международных компаний в раздел "Международные спонсоры войны" является имиджевым инструментом, что приводит к усилению на них давления в информационном пространстве и переоценке их деятельности обществом и бизнес-сообществом.

Кроме того, известно, что 1 февраля 2024 года Китай потребовал, чтобы Украина исключила более десятка китайских компаний из списка фирм, определенных как "международные спонсоры войны", заявив, что хочет, чтобы Киев "устранил негативное влияние".