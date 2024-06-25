Появились первые комментарии Тищенко после обысков: согласен ли депутат сложить мандат

25 июня к народному депутату Николаю Тищенко пришли сотрудники Государственного бюро расследований, которые вручили ему сообщение о подозрении, а также провели обыски в квартире народного избранника. Во время избрания меры пресечения Тищенко дал первые комментарии по поводу инцидента.

Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Николай Тищенко заявил, что, несмотря на инцидент по противоправному лишению свободы бывшего военнослужащего ВСУ, он не собирается отказаться от депутатского мандата. Такое решение нардеп объяснил тем, что его избрал народ.

"Дело в том, что мандат мне предоставили люди. Я дупутат-мажоритарщик, я не прошел в списках ни одной партии. Я выиграл свои выборы против Александра Третьякова. Это очень известный человек, который был 25 лет в политике", – сказал Тищенко.

Депутат заявил, что согласится на решение суда, которое будет принято по его делу.

"Мы все должны понимать, что суд – это та инстанция, решение которой будет выполнять кто-либо: народные депутаты, военные... Я за простых людей, я за людей, таких же как и вы. Я именно тот человек, я простой... То, что произошло, то произошло. Сейчас здесь следственные действия: прозрачные, открытые. Нет никакого давления со стороны правоохранителей, власти, все должен решать наш украинский демократический суд", — заявил Тищенко.

Также журналисты спросили народного депутата о деньгах, которые у него обнаружили во время обысков, однако Тищенко отказался отвечать на этот вопрос, указав, что сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, что Николай Тищенко попал в очередной скандал. Генпрокурор выписал на имя нардепа подозрение относительно противоправного лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Это произошло из-за приказа Тищенко своим охранникам, напавшим на военного в Днепре, куда нардеп якобы приехал для борьбы с ботофермами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях обысков нардепа, где у него в квартире обнаружили деньги. Кроме того, во время обысков Тищенко разбил свой телефон.

Также "Комментарии" писали, что Тищенко рассказал свою версию произошедших в Днепре событий, где его охранники напали на бывшего военного.