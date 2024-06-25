Появились первые комментарии Тищенко после обысков: согласен ли депутат сложить мандат

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Slava Kot
25 июня к народному депутату Николаю Тищенко пришли сотрудники Государственного бюро расследований, которые вручили ему сообщение о подозрении, а также провели обыски в квартире народного избранника. Во время избрания меры пресечения Тищенко дал первые комментарии по поводу инцидента.
Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников
Николай Тищенко заявил, что, несмотря на инцидент по противоправному лишению свободы бывшего военнослужащего ВСУ, он не собирается отказаться от депутатского мандата. Такое решение нардеп объяснил тем, что его избрал народ.
Депутат заявил, что согласится на решение суда, которое будет принято по его делу.
Также журналисты спросили народного депутата о деньгах, которые у него обнаружили во время обысков, однако Тищенко отказался отвечать на этот вопрос, указав, что сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, что Николай Тищенко попал в очередной скандал. Генпрокурор выписал на имя нардепа подозрение относительно противоправного лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Это произошло из-за приказа Тищенко своим охранникам, напавшим на военного в Днепре, куда нардеп якобы приехал для борьбы с ботофермами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях обысков нардепа, где у него в квартире обнаружили деньги. Кроме того, во время обысков Тищенко разбил свой телефон.
Также "Комментарии" писали, что Тищенко рассказал свою версию произошедших в Днепре событий, где его охранники напали на бывшего военного.
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