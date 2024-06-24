Повреждения костей черепа, а не эпилепсия: В ВР хотят увольнения руководства ТЦК, где умер мужчина

В Верховной Раде потребуют увольнения руководства Звягельского ТЦК из-за смерти мужчины, заявила член ВСК Юлия Яцык. Она отметила, что это решение было принято по итогам заседания парламентской ВСК, рассматривавшей инцидент со смертью 32-летнего Сергея Ковальчука из города Барановки Житомирской области.

Юлия Яцык

Как подчеркнула Яцык, народные депутаты потребуют от Главнокомандующего и командования Сухопутных войск сменить руководство этого ТЦК, поскольку нынешнее руководство не справилось со своими должностными обязанностями и не смогло организовать работу своего коллектива в соответствии с законом.

По ее словам, представитель Звягельского районного ТЦК и СП на заседании ВСК сообщил, что Сергей Ковальчук во время задержания находился в состоянии алкогольного опьянения и сам попросил остаться в ТЦК. Однако результаты наркологической экспертизы показали, что в крови умершего не было алкоголя. Также в ТЦК заявляли об эпилептическом приступе, но врачи и родственники не подтвердили наличие эпилепсии.

Как отметила нардеп, в свидетельстве о смерти отмечено, что причиной смерти стали множественные черепно-мозговые травмы с повреждением костей черепа. Об эпилепсии никаких данных нет. Родственники погибшего утверждают, что у него никогда не было такого диагноза, подчеркнула Яцык.

Нардеп также сообщила, что командование Сухопутных войск ВСУ назначило служебную проверку, а Нацполиция возбудила уголовное дело. Для установления точной причины смерти назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. ВСК будет держать это дело на контроле, хотя не может вмешиваться в ход расследования.

При этом Яцык сообщила, что по состоянию на сегодняшний день народные депутаты рассмотрели более 3200 жалоб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ТЦК всячески опровергали информацию о том, что работники как-то причастны к смерти мужчины.



