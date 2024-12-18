Порошенко, Тимошенко и не только: Арахамия сказал, кого Бойко должен благодарить за сохранение должности

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал голосование в Верховной Раде за исключение нардепа Юрия Бойко из Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции ТОТ. По его словам, рассмотрение этого постановления инициировал "слуга" Александр Аликсийчук.

Давид Арахамия

"Для положительного решения не хватило девяти голосов. По странному стечению обстоятельств не голосовали как раз те, кто больше всего кричал об "измене", — отметил Арахамия.

При этом он привел результаты голосования. В частности, по его данным, фракция "Слуга народа" дала 166 голосов (71,2% от состава фракции, глава фракции Давид Арахамия голосовал "за").

При этом, как отмечает Арахамия, "Европейская солидарность" дала 17 голосов (62,9% от состава фракции, глава фракции Петр Порошенко "отсутствует", хотя перед этим на заседании был).

Вместе с этим, "Батькивщина" – 7 голосов (29,1% от состава фракции, глава фракции Юлия Тимошенко "отсутствует", хотя перед этим на заседании была), отмечает Арахамия.

По его информации, "Голос" дал 12 голосов (60% от состава фракции, глава фракции Александра Устинова "отсутствует").

Кроме того, рассказывает Арахамия, группа "Партия "За будущее"" дала 4 голоса (23,5% от состава группы, глава группы Тарас Батенко голосовал "за"), а группа "Доверие" — 4 голоса (21% от состава группы , глава группы Олег Кулинич "отсутствует").

Как говорит Арахамия, группа "Платформа за жизнь и мир" и группа "Восстановление Украины" не дали за исключение Бойко ни одного голоса.

Внефракционные дали 7 голосов (Председатель Совета Руслан Стефанчук голосовал "за", Первый заместитель Председателя Александр Корниенко голосовал "за", заместитель Председателя Елена Кондратюк голосовала "за", Дмитрий Разумков — "отсутствует", хотя перед этим на заседании был).

"Теперь Юрий Бойко знает, кому должен быть благодарен за провал голосования. А мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и повторно вынесем на голосование", – отметил Арахамия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за исключение Бойко из комитета нардепы дали всего 217 голосов.



