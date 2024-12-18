Порошенко, Тимошенко и не только: Арахамия сказал, кого Бойко должен благодарить за сохранение должности

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Ткачик Олеся
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал голосование в Верховной Раде за исключение нардепа Юрия Бойко из Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции ТОТ. По его словам, рассмотрение этого постановления инициировал "слуга" Александр Аликсийчук.
Давид Арахамия
При этом он привел результаты голосования. В частности, по его данным, фракция "Слуга народа" дала 166 голосов (71,2% от состава фракции, глава фракции Давид Арахамия голосовал "за").
При этом, как отмечает Арахамия, "Европейская солидарность" дала 17 голосов (62,9% от состава фракции, глава фракции Петр Порошенко "отсутствует", хотя перед этим на заседании был).
Вместе с этим, "Батькивщина" – 7 голосов (29,1% от состава фракции, глава фракции Юлия Тимошенко "отсутствует", хотя перед этим на заседании была), отмечает Арахамия.
По его информации, "Голос" дал 12 голосов (60% от состава фракции, глава фракции Александра Устинова "отсутствует").
Кроме того, рассказывает Арахамия, группа "Партия "За будущее"" дала 4 голоса (23,5% от состава группы, глава группы Тарас Батенко голосовал "за"), а группа "Доверие" — 4 голоса (21% от состава группы , глава группы Олег Кулинич "отсутствует").
Как говорит Арахамия, группа "Платформа за жизнь и мир" и группа "Восстановление Украины" не дали за исключение Бойко ни одного голоса.
Внефракционные дали 7 голосов (Председатель Совета Руслан Стефанчук голосовал "за", Первый заместитель Председателя Александр Корниенко голосовал "за", заместитель Председателя Елена Кондратюк голосовала "за", Дмитрий Разумков — "отсутствует", хотя перед этим на заседании был).
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за исключение Бойко из комитета нардепы дали всего 217 голосов.
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