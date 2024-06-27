Порошенко считает, что Украину не возьмут в ЕС: причины

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Ткачик Олеся
Как заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе, переговоры о вступлении в ЕС – очень долгий и сложный процесс. По ее словам, на фоне популистской эйфории по поводу его начала (почему-то отсчет официальными органами ведется исключительно с 28.02.22) хочется обезопасить власть от создания в обществе ложных ожиданий.
Иванна Климпуш-Цинадзе
Кроме того, она заявила, что необходимо повзрослеть и понять, что начало переговоров о вступлении – это заслуга не власти, а, к сожалению, большой войны.
Она утверждает, что большинство законов, необходимых для того, чтобы Украину вообще рассматривали как кандидата, приняло предыдущий созыв Верховной Рады. При этом, по ее словам, нынешний состав в турборежиме уничтожил кучу наработок, включая реформу государственной службы, без которой никакая реальная европейская интеграция невозможна даже технически.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Евросоюз 25 июня начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок. При этом эксперты считают, что оптимистичная дата вступления Украины в Европейский Союз – 2030 – через 6 лет.
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