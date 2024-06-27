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Порошенко считает, что Украину не возьмут в ЕС: причины

Нардеп от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинадзе заявила, что страну, которой управляет один человек, не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО

27 июня 2024, 19:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе, переговоры о вступлении в ЕС – очень долгий и сложный процесс. По ее словам, на фоне популистской эйфории по поводу его начала (почему-то отсчет официальными органами ведется исключительно с 28.02.22) хочется обезопасить власть от создания в обществе ложных ожиданий.

Порошенко считает, что Украину не возьмут в ЕС: причины

Иванна Климпуш-Цинадзе

"Мы не вступим в ЕС ни через год, ни через два, ни через пять. Это произойдет позже и только, если по-настоящему возьмемся за реформы и вернемся лицом к основным европейским ценностям. Надо понимать, что страну, которой руководит один человек с помощью 5-6 менеджеров, не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО", — заявила нардеп.

Кроме того, она заявила, что необходимо повзрослеть и понять, что начало переговоров о вступлении – это заслуга не власти, а, к сожалению, большой войны.

"Именно из-за войны и нашей отчаянной борьбы страны ЕС изменили свое отношение к будущему Украины, стали готовы учитывать нашу трансформацию и дали статус кандидата и официально объявили переговоры", — заявила нардеп.

Она утверждает, что большинство законов, необходимых для того, чтобы Украину вообще рассматривали как кандидата, приняло предыдущий созыв Верховной Рады. При этом, по ее словам, нынешний состав в турборежиме уничтожил кучу наработок, включая реформу государственной службы, без которой никакая реальная европейская интеграция невозможна даже технически.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Евросоюз 25 июня начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок. При этом эксперты считают, что оптимистичная дата вступления Украины в Европейский Союз – 2030 – через 6 лет.





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Источник: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid02KHhfHeddTLqMUwG8fWB8d4mnMBLD5JeTGX5HiqgrBJE65XJyoACGeuLws5od634Yl
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