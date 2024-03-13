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Главная Новости Политика Украины 2024 Порошенко поставил под угрозу вступление Украины в ЕС ради вечеринки сына, еще в 2022 выехавшего за границу, - военный
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Порошенко поставил под угрозу вступление Украины в ЕС ради вечеринки сына, еще в 2022 выехавшего за границу, - военный

Сталкер записал эмоциональное видео о действиях экс-президента Украины

сегодня, 20:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Народный депутат Петр Порошенко шантажировал правительство жалобами в Еврокомиссары, чтобы попасть за границу на празднование 39-летия сына Алексея. Об этом в видеообращении сообщил военнослужащий с позывным "Сталкером", который сейчас воюет на фронте.

Порошенко поставил под угрозу вступление Украины в ЕС ради вечеринки сына, еще в 2022 выехавшего за границу, - военный

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

"Хочу поздравить сына Порошенко: этому ухилянту 6 марта исполнилось 39 лет. Находится за границей, не воюет, не служит. Теперь становится понятным, почему его отец Петр Порошенко так сильно хотел уехать из Украины. Почему начало шантажировать украинское правительство вступлением в ЕС в случае невыезда. Он показал, что его личные интересы важнее всего, что он говорит", — отметил военный.

По его словам, 39-летний Алексей Порошенко не находится ни в одном подразделении.

"Алексей Порошенко даже в так называемых "мазаных" подразделениях не находится. Он просто убежал за границу. Потому что мужества быть в Украине у него нет. Я желаю сыну Петра Порошенко мужества вернуться в Украину", — отметил он.

По мнению защитника, было бы корректно, если бы дети власть имущих служили в рядах ВСУ, что положительно повлияло бы на положение дел в армии.

"Сейчас в Украине рассматривают закон о мобилизации. Закон полезен, ведь дал бы возможность заменить тех раненых, которые остаются на фронте. Например, я, имея группу инвалидности, до сих пор пребываю на боевой должности. Армию нужно пополнять. Однако, хотелось бы, чтобы кроме обычных" граждан армию пополнили дети чиновников, депутатов и власть имущих. Тогда бы и на армию финансирование больше было бы, и не воровали бы на армии, потому что знали, что там служат их дети", — подчеркнул военный.

Как сообщалось , в начале марта Порошенко обратился к чиновнику Еврокомиссии Оливеру Вергее с предложением рассмотреть вопрос остановки вступления Украины в ЕС, если его не выпустят за границу 6 марта. Именно в этот день сын Порошенко Алексей отметил 39 лет.




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