logo

BTC/USD

100405.50

ETH/USD

3929.88

LTC/USD

119.95

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Порошенко, Медведчук, Деркач, Рабинович: названы депутаты, прогулявшие больше всего голосований в Верховной Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Порошенко, Медведчук, Деркач, Рабинович: названы депутаты, прогулявшие больше всего голосований в Верховной Раде

Более 20 нардепов в рейтинге прогульщиков: кто и почему не появлялся в Раде

сегодня, 14:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Исследование движения "Честно" показало, что более 20 народных депутатов Украины пропустили более 50% голосований в Верховной Раде. Лидерами среди прогульщиков стали Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Андрей Деркач. В частности, Порошенко не принял участия в более 65% голосований, что является самым высоким показателем в этом антирейтинге.

Порошенко, Медведчук, Деркач, Рабинович: названы депутаты, прогулявшие больше всего голосований в Верховной Раде

Антирейтинг депутатов-прогульщиков по данным движения «Честно»

На втором "месте" — Виктор Медведчук, известный своими пророссийскими взглядами, который пропустил 59% голосований. Его судьба была решена еще до составления этого списка, ведь Медведчук был обменян в Россию в рамках политических соглашений. Другой нардеп, Андрей Деркач, вообще стал сенатором в российском Астраханском крае.

Порошенко, Медведчук, Деркач, Рабинович: названы депутаты, прогулявшие больше всего голосований в Верховной Раде - фото 2

Среди других прогульщиков, покинувших страну, аналитики называют бывшую депутатку Юлию Левочкину, выехавшую во Францию, и супругов Наталию Королевскую и Юрия Солода, которые, по информации СМИ, проживают в Дубае бывшего депутата Вадима Новинского , известного своей поддержкой. в Швейцарии — он проводил службу в русский храм в Цюрихе.

Движение "Честно" также отметило, что многие депутаты начали пропускать заседания именно после 24 февраля 2022 года. Некоторые из них были лишены мандатов или добровольно отказались от депутатства. Чаще всего это касалось представителей запрещенной партии ОПЗЖ.

Порошенко, Медведчук, Деркач, Рабинович: названы депутаты, прогулявшие больше всего голосований в Верховной Раде - фото 3

Ранее портал “Комментарии” сообщал, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко за последний год обогатился до 1,2 млрд долларов и вошел в тройку олигархов вместе с Ахметовым и Пинчуком. Пришлось ему переписать состояние на своего сына Алексея, чтобы не ассоциироваться с обогащением во время войны – пишет политический эксперт Петр Олещук.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.chesno.org/post/6209/
Теги:

Новости

Все новости