Исследование движения "Честно" показало, что более 20 народных депутатов Украины пропустили более 50% голосований в Верховной Раде. Лидерами среди прогульщиков стали Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Андрей Деркач. В частности, Порошенко не принял участия в более 65% голосований, что является самым высоким показателем в этом антирейтинге.

Антирейтинг депутатов-прогульщиков по данным движения «Честно»

На втором "месте" — Виктор Медведчук, известный своими пророссийскими взглядами, который пропустил 59% голосований. Его судьба была решена еще до составления этого списка, ведь Медведчук был обменян в Россию в рамках политических соглашений. Другой нардеп, Андрей Деркач, вообще стал сенатором в российском Астраханском крае.

Среди других прогульщиков, покинувших страну, аналитики называют бывшую депутатку Юлию Левочкину, выехавшую во Францию, и супругов Наталию Королевскую и Юрия Солода, которые, по информации СМИ, проживают в Дубае бывшего депутата Вадима Новинского , известного своей поддержкой. в Швейцарии — он проводил службу в русский храм в Цюрихе.

Движение "Честно" также отметило, что многие депутаты начали пропускать заседания именно после 24 февраля 2022 года. Некоторые из них были лишены мандатов или добровольно отказались от депутатства. Чаще всего это касалось представителей запрещенной партии ОПЗЖ.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко за последний год обогатился до 1,2 млрд долларов и вошел в тройку олигархов вместе с Ахметовым и Пинчуком. Пришлось ему переписать состояние на своего сына Алексея, чтобы не ассоциироваться с обогащением во время войны – пишет политический эксперт Петр Олещук.