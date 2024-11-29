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Главная Новости Политика Украины 2024 Порошенко догоняет Ахметова и Пинчука: стал самым богатым депутатом-олигархом, но все записал на сына, - эксперт
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Порошенко догоняет Ахметова и Пинчука: стал самым богатым депутатом-олигархом, но все записал на сына, - эксперт

Петр Порошенко обогатился с 950 млн до 1,2 млрд долларов за этот год

сегодня, 15:34
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Черновалова Кристина

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко за последний год разбогател до 1,2 млрд долларов и вошел в тройку олигархов вместе с Ахметовым и Пинчуком. Однако, ему пришлось переписать состояние на своего сына Алексея, чтобы не ассоциироваться с обогащением во время войны — пишет политический эксперт Петр Олещук.

Порошенко догоняет Ахметова и Пинчука: стал самым богатым депутатом-олигархом, но все записал на сына, - эксперт

Записал миллиард на сына: Порошенко стал самым богатым депутатом-олигархом Европы

"Издание NV вышло с рейтингом самых богатых олигархов 2024 года. Тройка призеров: Ахметов, Пинчук, Порошенко. Если с первыми двумя все понятно, то с Порошенко — интереснее. За этот год он разбогател с 950 млн до 1,2 млрд долларов. В стране, которая тяжело воюет, Порошенко заработал на 22% больше, чем в 2023 году", — отмечает Олещук

Порошенко догоняет Ахметова и Пинчука: стал самым богатым депутатом-олигархом, но все записал на сына, - эксперт - фото 2

Эксперт обращает внимание: Петр Порошенко должен был бы гордиться такими достижениями, ведь в начале войны он был всего 12-й в рейтинге. А вот фантастически обогатился как раз за время полномасштабного вторжения России. Однако, по мнению эксперта, нардеп хочет, чтобы такое обогащение не ассоциировалось с ним лично. Именно поэтому записал миллиард на старшего сына, Алексея. Олещук объясняет такой поступок тем, что общество плохо отнесется к миллиарду долларов у олигарха, который собирает донаты с украинцев и постоянно пиарится войне. В то же время он напоминает, что сын Порошенко сбежал из страны в начале вторжения и просто наслаждается жизнью по Лондонам и Монако.

По его словам, ситуация, когда нардепы переписывают активы на сыновей, жен, водителей и любовниц давно практикуется в партии Порошенко в Верховной Раде, ведь "Европейская солидарность" точно самая богатая фракция среди всех европейских парламентариев. Только один Петр Порошенко зарабатывает явно больше, чем любые европейские парламентарии.

Порошенко догоняет Ахметова и Пинчука: стал самым богатым депутатом-олигархом, но все записал на сына, - эксперт - фото 3

Эксперт отмечает диссонанс между заявлениями Порошенко и его состоянием: 

"Где-то в эти дни, олигарх-миллиардер поехал в Европу рассказывать европейским дипломатам, как ему и его депутатам трудно живется во время войны. Встретится и к сыновьям в Лондон заедет. Как раз на рождественские праздники. А вы, украинцы, воюйте. И не забывайте донатить в Фонд Петра Порошенко", — резюмирует Олещук.

Как сообщалось ранее, украинские бойцы раскритиковали Порошенко за пиар на помощи ВСУ и разделении военных на сорта.

 



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