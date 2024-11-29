Порошенко догоняет Ахметова и Пинчука: стал самым богатым депутатом-олигархом, но все записал на сына, - эксперт

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Черновалова Кристина
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко за последний год разбогател до 1,2 млрд долларов и вошел в тройку олигархов вместе с Ахметовым и Пинчуком. Однако, ему пришлось переписать состояние на своего сына Алексея, чтобы не ассоциироваться с обогащением во время войны — пишет политический эксперт Петр Олещук.
Записал миллиард на сына: Порошенко стал самым богатым депутатом-олигархом Европы
Эксперт обращает внимание: Петр Порошенко должен был бы гордиться такими достижениями, ведь в начале войны он был всего 12-й в рейтинге. А вот фантастически обогатился как раз за время полномасштабного вторжения России. Однако, по мнению эксперта, нардеп хочет, чтобы такое обогащение не ассоциировалось с ним лично. Именно поэтому записал миллиард на старшего сына, Алексея. Олещук объясняет такой поступок тем, что общество плохо отнесется к миллиарду долларов у олигарха, который собирает донаты с украинцев и постоянно пиарится войне. В то же время он напоминает, что сын Порошенко сбежал из страны в начале вторжения и просто наслаждается жизнью по Лондонам и Монако.
По его словам, ситуация, когда нардепы переписывают активы на сыновей, жен, водителей и любовниц давно практикуется в партии Порошенко в Верховной Раде, ведь "Европейская солидарность" точно самая богатая фракция среди всех европейских парламентариев. Только один Петр Порошенко зарабатывает явно больше, чем любые европейские парламентарии.
Эксперт отмечает диссонанс между заявлениями Порошенко и его состоянием:
Как сообщалось ранее, украинские бойцы раскритиковали Порошенко за пиар на помощи ВСУ и разделении военных на сорта.
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