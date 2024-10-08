Полковник провалил оборону Очеретиного и Угледара и получил новое звание

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Ткачик Олеся
Полковник Александр Луценко возглавляет ОТУ "Донецк" — группировка бригад, отвечающая за Покровское направление. Как отметила нардеп Марьяна Безуглая, именно он руководит этой группировкой со времен прорыва на Очеретино.
Марьяна Безуглая
Нардеп обратила внимание на то, что в августе, через несколько недель после того, как россияне захватили Прогресс, а люди из окружения выходили, как могли и без его приказа, он получил орден Богдана Хмельницкого второй ступени.
По ее словам, после этого Луценко не только не был заменен на более опытного, более современного, более гибкого руководителя, многие из которых на удивление сейчас сидят без боевых задач, словно нет неотложной нужды и работы, а теперь еще и пополнил генеральскую "тусовку"
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решением, что украинские бойцы вышли из Угледара. По словам президента, главное во время войны — сохранить жизнь бойцов.
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