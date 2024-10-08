Полковник провалил оборону Очеретиного и Угледара и получил новое звание

Полковник Александр Луценко возглавляет ОТУ "Донецк" — группировка бригад, отвечающая за Покровское направление. Как отметила нардеп Марьяна Безуглая, именно он руководит этой группировкой со времен прорыва на Очеретино.

Марьяна Безуглая

Нардеп обратила внимание на то, что в августе, через несколько недель после того, как россияне захватили Прогресс, а люди из окружения выходили, как могли и без его приказа, он получил орден Богдана Хмельницкого второй ступени.

"Сейчас его повысили до генерала, как раз после того, как 72-й бригаде пришлось самостоятельно и без приказа выходить из задавненного окружения в Угледаре. За Угледаром не были подготовлены рубежи обороны, а измученная 72-я бригада, приданные подразделения и смежники получили новые адские задачи вместо восстановления. Все события, начиная с Очеретино, связаны с Луценко", — заявила Безуглая.

По ее словам, после этого Луценко не только не был заменен на более опытного, более современного, более гибкого руководителя, многие из которых на удивление сейчас сидят без боевых задач, словно нет неотложной нужды и работы, а теперь еще и пополнил генеральскую "тусовку"

"Два руководителя корпуса: Луценко и Николюк. За провалы в обороне, неподготовленные города, тасовку бригад и введение в заблуждение тебе дают генерала, а при настоянии на правде и освещении рисков снимают. Это такой план победы?" – спрашивает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решением, что украинские бойцы вышли из Угледара. По словам президента, главное во время войны — сохранить жизнь бойцов.



