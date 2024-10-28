Политолог объяснил, почему тысяча Зеленского "пахнет мошенничеством" для украинцев

Украинский политический эксперт Владимир Цыбулько подверг критике решение Владимира Зеленского о выделении тысячи гривен каждому украинцу. По его словам, это "большая манипуляция", которая "пахнет мошенничеством".

Зеленский предлагает тысячу гривен каждому украинцу

Владимир Цыбулько в эфире телеканала "Еспресо" высказался о новой программе выдачи тысячи гривен для граждан Украины. По его словам, основной вопрос стоит в происхождении денег.

"На самом деле это большая манипуляция… речь о происхождении этих денег. Мы помним, что месяц назад вся партия "Слуги Народа", вся фракция визжала о том, что нужно для Вооруженных Сил 500 миллиардов гривен, и благодаря налогам Гетманцева эти деньги не собраны. Максимум, которые соберутся до конца года, по-моему, 20 миллиардов гривен дополнительно соберутся в связи с изменением налогов", — сказал Цибулько.

По словам политолога, вероятно, деньги, которые предлагает выделить Зеленский для украинцев, будут брать у партнеров, однако без их согласия.

"У нас и так бюджет формируется на 70% средствами доноров, и теперь вот власть решила, не предупреждая доноров, взыскать с них дополнительные деньги. Представим себе, что в каждой гривне этой тысячи Зеленского 70 копеек – это средства налогоплательщиков демократических стран, а у них, может, нужно было спросить перед тем, как раздавать?", – подчеркивает Цыбулько.

Кроме того, политический эксперт указывает, что выделенную тысячу Зеленского не все смогут получить.

"Прецедент с тысячей Зеленского во время Covid, ковидную тысячу тоже не получили большое количество людей… потому что эта тысяча пахнет мошенничеством", — сказал политолог и добавил, что если "хорошо прочесать" судей, прокуроров, ТЦК и МСЭК, то можно будет выделить для украинцев не по тысяче, а по 10 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стоит за тысячей Зеленского и откуда Украина будет брать деньги.

Также "Комментарии" писали о том, как в ВР отреагировали на раздачу бюджетных денег для украинцев.