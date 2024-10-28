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Политолог объяснил, почему тысяча Зеленского "пахнет мошенничеством" для украинцев

Правительство, вероятно, будет раздавать деньги украинцам от международных партнеров, но без их согласия.

сегодня, 10:25
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Автор:
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Slava Kot

Украинский политический эксперт Владимир Цыбулько подверг критике решение Владимира Зеленского о выделении тысячи гривен каждому украинцу. По его словам, это "большая манипуляция", которая "пахнет мошенничеством".

Политолог объяснил, почему тысяча Зеленского "пахнет мошенничеством" для украинцев

Зеленский предлагает тысячу гривен каждому украинцу

Владимир Цыбулько в эфире телеканала "Еспресо" высказался о новой программе выдачи тысячи гривен для граждан Украины. По его словам, основной вопрос стоит в происхождении денег.

"На самом деле это большая манипуляция… речь о происхождении этих денег. Мы помним, что месяц назад вся партия "Слуги Народа", вся фракция визжала о том, что нужно для Вооруженных Сил 500 миллиардов гривен, и благодаря налогам Гетманцева эти деньги не собраны. Максимум, которые соберутся до конца года, по-моему, 20 миллиардов гривен дополнительно соберутся в связи с изменением налогов", — сказал Цибулько.

По словам политолога, вероятно, деньги, которые предлагает выделить Зеленский для украинцев, будут брать у партнеров, однако без их согласия.

"У нас и так бюджет формируется на 70% средствами доноров, и теперь вот власть решила, не предупреждая доноров, взыскать с них дополнительные деньги. Представим себе, что в каждой гривне этой тысячи Зеленского 70 копеек – это средства налогоплательщиков демократических стран, а у них, может, нужно было спросить перед тем, как раздавать?", – подчеркивает Цыбулько.

Кроме того, политический эксперт указывает, что выделенную тысячу Зеленского не все смогут получить.

"Прецедент с тысячей Зеленского во время Covid, ковидную тысячу тоже не получили большое количество людей… потому что эта тысяча пахнет мошенничеством", — сказал политолог и добавил, что если "хорошо прочесать" судей, прокуроров, ТЦК и МСЭК, то можно будет выделить для украинцев не по тысяче, а по 10 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стоит за тысячей Зеленского и откуда Украина будет брать деньги.

Также "Комментарии" писали о том, как в ВР отреагировали на раздачу бюджетных денег для украинцев.



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