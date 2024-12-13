Политическое решение уже назрело: к чему может привести "перемирие" в Украине

В Украине уже более года обсуждают возможность проведения выборов, даже несмотря на действие военного положения. Хотя предвыборная подготовка официально не проводится, разговоров о выборах много.

Фото портал "Комментарии"

Рассказал о своем видении необходимости и рисков проведения выборов экс-командир полка АЗОВ, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Он пояснил, что сейчас не хочет давать оценку целесообразности проведения прямо сейчас подготовки к выборам. Он рекомендует просто взглянуть на карту DeepState.

"Хотя, в целом, такое политическое решение уже назрело и при определенных условиях его нужно будет принять", — отметил он.

Жорин предположил, что предположить, что через некоторое время в Украине будет какое-то "перемирие" и состоятся выборы, до сих пор абсолютно непонятными остаются многие вещи. К примеру, как будут голосовать те, кто находится за границей, кто на оккупированных территориях, как будут голосовать внутренние переселенцы.

"Все вопросы, связанные с организацией выборов, будут вносить конфликты в украинское общество. И, конечно, еще больше будут отвлекать от вопроса войны. А война этим “перемирием” не закончится — это, надеюсь, большинство понимает”, — отметил военный.

По его мнению, выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства. Хотя он и считает их необходимыми.

“Зная украинцев, в это время фрагментируются все. Под эту историю даже военные попадут, которых не будут так любить”, — отметил он.

Отметим, что в Офисе президента, как сообщал портал "Комментарии", высказали новые инициативы по завершению войны в Украине.



