Политическое решение уже назрело: к чему может привести "перемирие" в Украине

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Кречмаровская Наталия
В Украине уже более года обсуждают возможность проведения выборов, даже несмотря на действие военного положения. Хотя предвыборная подготовка официально не проводится, разговоров о выборах много.
Фото портал "Комментарии"
Рассказал о своем видении необходимости и рисков проведения выборов экс-командир полка АЗОВ, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.
Он пояснил, что сейчас не хочет давать оценку целесообразности проведения прямо сейчас подготовки к выборам. Он рекомендует просто взглянуть на карту DeepState.
Жорин предположил, что предположить, что через некоторое время в Украине будет какое-то "перемирие" и состоятся выборы, до сих пор абсолютно непонятными остаются многие вещи. К примеру, как будут голосовать те, кто находится за границей, кто на оккупированных территориях, как будут голосовать внутренние переселенцы.
По его мнению, выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства. Хотя он и считает их необходимыми.
Отметим, что в Офисе президента, как сообщал портал "Комментарии", высказали новые инициативы по завершению войны в Украине.
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