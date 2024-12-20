Поедет ли Зеленский на инаугурацию Трампа: удастся ли ему получить официальное приглашение

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не направил официальное приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на свою инаугурацию. Впрочем, в своем интервью Трамп заявил, что Зеленский может прийти, если пожелает. Такой подход вызвал беспокойство экспертов и считается дипломатическим просчетом со стороны украинского посольства в Вашингтоне. В частности, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала пояснил, что эта ситуация свидетельствует о недоработке украинской дипломатии. По его словам, сейчас посольство Украины в Вашингтоне и Министерство иностранных дел Украины должны приложить все усилия, чтобы обеспечить официальное приглашение для Зеленского.

Зеленский и Трамп

По его словам, приглашение должно быть оформлено должным образом и передано исключительно через дипломатические каналы. Нельзя ограничиваться заявлениями типа: "пусть приезжает", говорит дипломат. Такой подход, добавляет он, недопустим, но время для решения вопроса еще есть. Неприглашение президента Украины станет ошибкой для США и они это понимают, добавил Чалый.

Бывший дипломат предположил, что ситуация может быть вызвана личными мотивами Трампа, возможно, ожидающего определенного обращения от украинской стороны.

"Я уверен, что приглашение будет. Если же этого не произойдет, то я откровенно скажу, что это станет свидетельством слабости украинской дипломатии", – подчеркнул экс-посол Украины в США.

Чалый подчеркнул, что приглашение Зеленского важно не только с дипломатической точки зрения, но и для укрепления партнерских отношений с новой администрацией США.

По его мнению, пригласить лидеров демократических стран, в частности, президента Украины, было бы логичным шагом. Это позволит для дополнительных переговоров с новоизбранным президентом США, что сейчас очень необходимо Украине, подытожил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мирный план Трампа вгоняет в пессимизм, поэтому Украине нужно немедленно действовать, чтобы изменить ситуацию.



