Поднимут ли снова цену на электроэнергию: министр энергетики объяснил ситуацию

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал информацию от блоггеров, которые сообщали, что повышение цены на электроэнергию для населения в конце мая это лишь первый этап, а тариф вырастет до 8 гривен.



Министр энергетики Герман Галущенко. Фото из открытых источников

Герман Галущенко в эфире телемарафона отрицал заявления о новом поднятии тарифов на свет для населения. По его словам, решения о повышении цен на электричество имеют свои сроки.

"Это неправда. Любое решение о тарифе принимается решением правительства и оно имеет срок действия. Сейчас, если вы посмотрите на это решение, то оно было принято на год", — сказал Галущенко.

Министр подверг критике такие сообщения от блоггеров и призвал их больше помогать Вооруженным силам Украины и в сфере энергетики.

"Лучше бы эти блоггеры помогли что-то восстановить, взяли бы в руки какую-нибудь лопату и сделали бы полезную работу. Если они не идут воевать в армию и не помогают непосредственно ВСУ", — подчеркнул Галущенко.

Герман Галущенко также добавил, что из-за войны давать прогнозы на год нечестно, ведь энергетика находится под постоянными ударами армии РФ.

Напомним, что правительство 31 мая повысило цены на электричество для населения с 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-ч. Новый тариф на свет в Украине был утвержден до конца апреля 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли было избежать повышения цены на свет для населения Украины.

Также "Комментарии" писали о нескольких вариантах, как получить быстрый интернет, если пропала электроэнергия и произошли стабилизационные или аварийные отключения света.