Поднимут ли снова цену на электроэнергию: министр энергетики объяснил ситуацию

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Slava Kot
Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал информацию от блоггеров, которые сообщали, что повышение цены на электроэнергию для населения в конце мая это лишь первый этап, а тариф вырастет до 8 гривен.
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото из открытых источников
Герман Галущенко в эфире телемарафона отрицал заявления о новом поднятии тарифов на свет для населения. По его словам, решения о повышении цен на электричество имеют свои сроки.
Министр подверг критике такие сообщения от блоггеров и призвал их больше помогать Вооруженным силам Украины и в сфере энергетики.
Герман Галущенко также добавил, что из-за войны давать прогнозы на год нечестно, ведь энергетика находится под постоянными ударами армии РФ.
Напомним, что правительство 31 мая повысило цены на электричество для населения с 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-ч. Новый тариф на свет в Украине был утвержден до конца апреля 2025 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли было избежать повышения цены на свет для населения Украины.
Также "Комментарии" писали о нескольких вариантах, как получить быстрый интернет, если пропала электроэнергия и произошли стабилизационные или аварийные отключения света.
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ufo
23 июня 2024, 14:48
Конечно поднимут. Эти пидарасы пришли во власть чтобы грабить страну под предлогом войны, что и происходит прямо сейчас.
так
23 июня 2024, 12:37
Якщо кажуть щось,то буде навпаки,це діагноз((