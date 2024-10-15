logo

BTC/USD

67205.38

ETH/USD

2599.48

LTC/USD

68.94

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Почему Зеленский собирает Верховную Раду: нардеп предположил худшее
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Зеленский собирает Верховную Раду: нардеп предположил худшее

Народный депутат Евгений Шевченко предположил, что Зеленский в Раде обсудит вопрос понижения мобилизационного возраста

сегодня, 21:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народный депутат Евгений Шевченко поделился своими предположениями о выступлении в Верховной Раде Президента Украины Владимира Зеленского, которое должно состояться 16 октября. Об этом он написал в Telegram, сообщает портал "Комментарии".

Почему Зеленский собирает Верховную Раду: нардеп предположил худшее

ВРУ. Фото из открытых источников

Он намекнул, что, вероятно, глава страны завтра будет объяснять, почему нужно проголосовать снижение мобилизационного порога до 18-летнего возраста.

“В принципе, я догадывался для чего нас собирают. Не хотел будоражить матерей этих 18-ти и 17-летних детей. А после заявлений Сергея Лещенко решил написать здесь. Ну что ж! Верно. Либо вы все сторонники партии мира, либо все на фронт. Пропетлять или откупиться донатами – уже не получится”, — написал народный депутат

По его словам, нельзя долго хотеть победить в бою – чужими жизнями.

Он отметил, что придет время и для тех, кто в соцопросах, сетях и ТГ призывают воевать лежа на диване.

“Так что – все правильно. По крайней мере, справедливо”, — подытожил он.

Напомним, что бывший народный депутат Сергей Лещенко рассказал об обсуждении понижения мобилизационного возраста в Украине. По его словам, американские политики, как республиканцы, так и демократы, настаивают на том, чтобы в Украине приступили к мобилизации с 18-летнего возраста. Однако президент Владимир Зеленский выступает против этой инициативы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста до 21 года. По его словам, молодежь сможет более эффективно работать на войне в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/evgenishevchenko/3278
Теги:

Новости

Все новости