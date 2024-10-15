Почему Зеленский собирает Верховную Раду: нардеп предположил худшее

Народный депутат Евгений Шевченко поделился своими предположениями о выступлении в Верховной Раде Президента Украины Владимира Зеленского, которое должно состояться 16 октября. Об этом он написал в Telegram, сообщает портал "Комментарии".



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Он намекнул, что, вероятно, глава страны завтра будет объяснять, почему нужно проголосовать снижение мобилизационного порога до 18-летнего возраста.

“В принципе, я догадывался для чего нас собирают. Не хотел будоражить матерей этих 18-ти и 17-летних детей. А после заявлений Сергея Лещенко решил написать здесь. Ну что ж! Верно. Либо вы все сторонники партии мира, либо все на фронт. Пропетлять или откупиться донатами – уже не получится”, — написал народный депутат

По его словам, нельзя долго хотеть победить в бою – чужими жизнями.

Он отметил, что придет время и для тех, кто в соцопросах, сетях и ТГ призывают воевать лежа на диване.

“Так что – все правильно. По крайней мере, справедливо”, — подытожил он.

Напомним, что бывший народный депутат Сергей Лещенко рассказал об обсуждении понижения мобилизационного возраста в Украине. По его словам, американские политики, как республиканцы, так и демократы, настаивают на том, чтобы в Украине приступили к мобилизации с 18-летнего возраста. Однако президент Владимир Зеленский выступает против этой инициативы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста до 21 года. По его словам, молодежь сможет более эффективно работать на войне в Украине.



