logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Почему Рада не уволила Кулебу: СМИ нашли неожиданную связь с ОПЗЖ
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Рада не уволила Кулебу: СМИ нашли неожиданную связь с ОПЗЖ

Верховная Рада отложила голосование по увольнению Кулебы.

сегодня, 15:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

4 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к другим коллегам и подал заявление об отставке. Верховная Рада должна была проголосовать за увольнение Кулебы, однако закончила работу и решила не проводить голосование. Причиной этого может служить связь с ОПЗЖ.

Почему Рада не уволила Кулебу: СМИ нашли неожиданную связь с ОПЗЖ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Журналистка издания Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко заявила, что увольнение Дмитрия Кулебы отложили из-за недостаточного количества голосов.

"Как известно, Рада остановила сегодня рассмотрение кадровых вопросов на отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. История в том, что комитет не хотел отставлять идущего не по доброй воле министра. Голосов Слуг в зале могло не хватить. Надо были доноры", — пишет Николаенко.

По ее словам, эти голоса могли бы получить благодаря группе депутатов "Платформа за жизнь и мир", ранее принадлежавших к ныне запрещенной партии "ОПЗЖ". Однако оказалось, что эти депутаты проигнорировали голосование, потому что у их коллеги футбольного функционера Григория Суркиса день рождения.

"На увольнение могло бы дать голоса ОПЗЖ, но 12 депутатов этой группировки покинули зал, потому что… у Суркиса сегодня день рождения!", — говорит журналистка.

Татьяна Николаенко считает, что 5 сентября будет "мобилизация голосов" для увольнения Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ уже знают, где трудоустроят Кулебу после его отставки.

Также "Комментарии" писали о том, что только один министр из команды Зеленского остался на своем посту с 2019 года. Им оказался министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости