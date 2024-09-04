Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
4 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к другим коллегам и подал заявление об отставке. Верховная Рада должна была проголосовать за увольнение Кулебы, однако закончила работу и решила не проводить голосование. Причиной этого может служить связь с ОПЗЖ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Журналистка издания Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко заявила, что увольнение Дмитрия Кулебы отложили из-за недостаточного количества голосов.
По ее словам, эти голоса могли бы получить благодаря группе депутатов "Платформа за жизнь и мир", ранее принадлежавших к ныне запрещенной партии "ОПЗЖ". Однако оказалось, что эти депутаты проигнорировали голосование, потому что у их коллеги футбольного функционера Григория Суркиса день рождения.
Татьяна Николаенко считает, что 5 сентября будет "мобилизация голосов" для увольнения Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ уже знают, где трудоустроят Кулебу после его отставки.
Также "Комментарии" писали о том, что только один министр из команды Зеленского остался на своем посту с 2019 года. Им оказался министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Новости