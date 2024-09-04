Почему Рада не уволила Кулебу: СМИ нашли неожиданную связь с ОПЗЖ

4 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к другим коллегам и подал заявление об отставке. Верховная Рада должна была проголосовать за увольнение Кулебы, однако закончила работу и решила не проводить голосование. Причиной этого может служить связь с ОПЗЖ.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Журналистка издания Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко заявила, что увольнение Дмитрия Кулебы отложили из-за недостаточного количества голосов.

"Как известно, Рада остановила сегодня рассмотрение кадровых вопросов на отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. История в том, что комитет не хотел отставлять идущего не по доброй воле министра. Голосов Слуг в зале могло не хватить. Надо были доноры", — пишет Николаенко.

По ее словам, эти голоса могли бы получить благодаря группе депутатов "Платформа за жизнь и мир", ранее принадлежавших к ныне запрещенной партии "ОПЗЖ". Однако оказалось, что эти депутаты проигнорировали голосование, потому что у их коллеги футбольного функционера Григория Суркиса день рождения.

"На увольнение могло бы дать голоса ОПЗЖ, но 12 депутатов этой группировки покинули зал, потому что… у Суркиса сегодня день рождения!", — говорит журналистка.

Татьяна Николаенко считает, что 5 сентября будет "мобилизация голосов" для увольнения Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ уже знают, где трудоустроят Кулебу после его отставки.

Также "Комментарии" писали о том, что только один министр из команды Зеленского остался на своем посту с 2019 года. Им оказался министр цифровой трансформации Михаил Федоров.