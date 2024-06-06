Почему поставщики электроэнергии говорят о вражеских ИПСО, но ничего не объясняют народу

Как считает нардеп Владимир Арьев , отключение электроэнергии и все вокруг них выделили одну большую проблему, которая является корнем многих дискуссий – это манера общения власти и поставщиков услуги с народом.
Отключение света
По его словам, сейчас власти при поддержке лидеров мнений требуют безусловного доверия к своим объяснениям, а все проявления недоверия приравнивают в лучшем случае к "враждебным ИПСО".
"Но люди не хотят верить только словам и у них немало причин не доверять властям и ее спикерам после предыдущих ложных заверений. Поэтому ищут альтернативные источники, которые не всегда правдивы, но вызывают доверие через понятную форму донесения информации",
– добавил политик.
По его мнению, в этих условиях власть должна спокойно, разумеется, аргументированно и что важно с уважением доказывать людям честность поданной информации.
"Например, распространенный нарратив об экспорте электроэнергии пока народ сидит в темноте. Что делают должностные лица? В лучшем случае пренебрежительно рекомендуют поискать балансы в интернете. О том, чтобы просто и аргументированно доказать, что этого нет, публиковать балансы в отдельных информационных сообщениях со ссылкой на источники – об этом речь не идет",
– говорит нардеп.
По его словам, чтобы было доверие, нужно подавать информацию доказательно, честно и качественно – так, чтобы люди ее воспринимали.
"Сомнение является признаком критического мышления. Украина ему только учится. Осуждать сомнения – строить Россию. В цивилизованном мире коммуникация власти и общества происходит с понимания, что люди имеют право на сомнение. И формирование сообщений с учетом этого права является ключом к доверию. Как и уважение к гражданам, которого у власти сейчас не видно",
– заявил политик.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Минэнерго обвинило западные СМИ в распространении враждебных ИПСО.
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Будувати Росію? Там шалений розвиток, підйом економіки, мобілізація всієї імперії, навіть Європа і США налякані. Там немає закритого концтабору і є вибори, а ні його ляльковод. В нас тихий, болотяний занепад на фоні брехні і корупції. То де і хто виглядає більш переконливо? Навіть клоунську формулу миру обрізали до 3 нічого не значущих пунктів. Юдейці завжди притягують біду як у Херсоні ще один Епіцентр Герег зруйновано. Вони прокляті тим, що навколо них завжди біда.