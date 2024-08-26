Побег нардепа Дмитрука из Украины: в Раде сделали заявление

Парламент не отправлял народного депутата Украины Артема Дмитрука в заграничную командировку. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала Верховной Рады Украины.

Артем Дмитрук. Фото: из открытых источников

"Информируем, что народный депутат Украины Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся", — говорится в сообщении парламента.

Как рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян, Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области, чтобы попали в Молдову.

"Если говорить о подозрении относительно незаконного пересечения границы и депутату непосредственно, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому правонарушению, пока рано", — рассказала пресс-секретарь.

Отметим, 25 августа Дмитруку объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного. На тот момент ряд СМИ уже сообщали о побеге нардепа за границу в Молдову. Позже ГБР подтвердило эту информацию, а Офис генпрокурора возбудил дело.

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