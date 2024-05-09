По каким причинам могли уволить министра Кубракова

Парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Сам Кубраков заявил, что руководство фракции с ним не обсуждало увольнение, а в "Слуге народа" официальную причину так и не назвали. Однако существует несколько возможных причин, по которым уволили Александр Кубракова.



Бывший министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Фото из открытых источников

Александр Кубраков не присутствовал в парламенте во время голосования по его увольнению, которое поддержали 272 народных депутата.

"Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности. Руководство фракции и руководитель Правительства Денис Шмигаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", — отреагировал Кубраков на свое увольнение.

За время пребывания Александра Кубракова в должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры произошел громкий скандал с его заместителем. В 2023 году сотрудники НАБУ и САП разоблачили преступную группировку, занимавшуюся хищением бюджетных средств в состав которой входил Василий Лозинский — заместитель Кубракова. Впоследствии Лозинский был уволен со своей должности в министерстве.

Кроме того, Кубраков мог быть одним из "покровителей" онлайн-казино Pin-UP, которому в 2023 году аннулировали лицензию, а также подозревали в связях с РФ.

Издание "Цензор.нет" указывает на еще одну причину увольнения Кубракова — это его конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который продолжается с момента отставки Алексея Резникова с должности министра обороны. По информации журналистов, якобы Ермак не оказывает влияния на Кубракова.



Еще одним скандалом с Кубраковым стало уничтожение ракетой РФ Трипольской ТЭС в Киевской области. После этого Верховная рада вызвала Кубракова для отчетности, однако тогдашний министр развития общин, территорий и инфраструктуры не появился в парламенте.

Отметим, что официально причины увольнения Кубракова во власти не объяснили. Однако на заседании фракции "Слуга народа" заявили, что это произошло из-за возможного раздела Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.