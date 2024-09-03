Перезагрузка министров: Верещук уходит из правительства

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала заявление об отставке.

Ирина Верещук написала заявление об увольнении. Фото из открытых источников

Об этом чиновник сообщила на своей странице в Telegram.

"После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке", — написала Ирина Веречук.

В своем сообщении Ирина Верещук поблагодарила Владимира Зеленского за доверие, Дениса Шмыгаля и членов правительства — за сотрудничество, народных депутатов — за поддержку, а команду Минреинтеграции — за труд и преданность делу.

Ранее стало известно, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Также портал "Комментарии" писал, что народный депутат Ярослав Железняк сообщил 3 сентября в своем Telegram-канале об активных обсуждениях ротаций в Кабинете Министров, а также в Офисе Президента. По его словам, сегодня голосования по кадровым вопросам не предусматриваются, но уже завтра или послезавтра Украина может стать свидетелем значительных перестановок на уровне министров и руководителей ведомств. Согласно информации от Ярослава Железняка, правительство планирует уволить ряд министров, а также провести ряд переводов. В частности, ожидаются увольнения по таким должностям: Министр юстиции, Министр иностранных дел, Министр экологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состоявшееся увольнение руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по признанию независимых членов Наблюдательного совета, под давлением да еще и в такое критическое время для энергетической системы, выглядит как сознательное вредительство для энергетической безопасности государства и прямое препятствие евроинтеграции (ибо полностью уничтожена реформа корпоративного управления и разрушено доверие партнеров в области взаимодействия по восстановлению энергосистемы), заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.