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Перестановки в Кабмине: кого могут заменить в ближайшее время

Народный депутат анонсировал кадровые изменения в Кабмине

сегодня, 12:58
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине возможны изменения в правительстве. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода". Он сказал, что несколько министров могут скоро потерять свои посты из-за критики в их работе. Но пока что не рассматривается вопрос об увольнении министра обороны Рустема Умерова.

Перестановки в Кабмине: кого могут заменить в ближайшее время

Нардеп анонсировал "точечные" изменения в Кабмине

 "К отдельным министрам по поводу их деятельности точно есть вопросы... И я не исключаю, что в ближайшее время несколько министров могут встать перед вопросом о необходимости их увольнения", — сказал Вениславский.

Вениславский, который работает в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, уточнил, что проблемы есть у "нескольких" министров. Эти министры допустили ошибки в важных для страны сферах. Он не стал называть конкретные имена, но его слова намекают на возможные скорые изменения в составе правительства.

Тема остаётся актуальной, поскольку изменения в правительстве могут повлиять на многие процессы в стране, включая оборону и внешнюю политику.

Пока что официальных подтверждений этих изменений нет, но общественность и эксперты внимательно следят за развитием ситуации. Они обсуждают, как предстоящие изменения могут повлиять на будущее Украины и её способность справляться с текущими вызовами.

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Источник: https://www.unian.net/politics/nardep-anonsiroval-tochechnye-izmeneniya-v-kabmine-grozit-li-otstavka-glave-minoborony-12687261.html
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