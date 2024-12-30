Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с главой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа. Такой визит украинского чиновника вызвал недоразумение среди украинцев, особенно на фоне произошедших недавно в Сирии событий.

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В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему для Украины Сирия важна.

“Сирия сейчас очень важна, поскольку долгое время Россия через Асада навязывала свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке, в частности, блокируя катарский газовый проект. Для Украины строить новые отношения с Сирией – это очень важная миссия”, — объяснил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, от ослабления России на Ближнем Востоке и Африке выиграют все.

В ЦПД также пояснили, что визит в Сирию засвидетельствовал готовность Украины помогать народу Сирии восстановить нормальную жизнь в стране. В ближайшее время туда должны прибыть первые 500 тонн украинской муки. Украина готова делиться с Сирией опытом сбора доказательств военных преступлений, возобновить обучение в Украине сирийских студентов и сотрудничать во многих других сферах.

"Несмотря на все усилия кремля дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, Украина остается надежным партнером для стран региона, готова помогать и поддерживать усилия по преодолению последствий диктатуры", — говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, что после бегства диктатора Башара Асада, как писал портал "Комментарии", его резиденцию частично разграбили.

В резиденции экс-президента Сирии Башара Асада был найден портрет Путина “Внешне, под пальмой, находим другую картину. Портрет Владимира Путина в деревянной раме. Избитый и сломанный, выброшенный – никому не нужен”, – сообщает издание Bild.



