Перед новым наступлением оккупантов Украина заходит в парламентский кризис. Чем это чревато

Как отметил народный депутат, Верховная Рада действительно входит в полноценный парламентский кризис и это прямо перед новым наступлением российских захватчиков. По его словам, Верховная Рада является органом, непрерывные полномочия которого во время военного положения гарантированы Конституцией, но становится недееспособным и дискредитируется.

Владимир Арьев

Народный депутат даже перечислил признаки, которые, по его мнению, уничтожают парламентаризм. По его словам, парламент на данный момент является единственным органом в государстве, рабочий график которого не изменился с осады Киева. Нардеп утверждает, что руководство ВР назначает заседание парламента тогда, когда ему вздумается.

Кроме того, добавляет Арьев, в Верховной Раде нет достаточного количества голосов для того, чтобы принимать необходимые законы. Также он пожаловался на то, что в Украине ограничивают права оппозиционных депутатов.

"Для военного времени, когда нужно круглосуточно работать на оборону, аналогично как и для вступления в Евросоюз, ситуация самоубийственная",

– подчеркнул нардеп.

По его мнению, в этой ситуации общество должно требовать от власти действий, чтобы все же избежать политического кризиса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ситуация в Верховной Раде похожа на кризисную , хотя глава монобольшинства Давид Арахамия опровергал эту информацию. При этом отдельные политологи подчеркивали, что парламент демонстрирует свое полное ничтожество во время войны. Вместе с тем есть мнение, что на самом деле кризис происходит не в Верховной Раде, а в Офисе президента, привыкшего контролировать ситуацию повсюду.