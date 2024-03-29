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Главная Новости Политика Украины 2024 Перед новым наступлением оккупантов Украина заходит в парламентский кризис. Чем это чревато
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Перед новым наступлением оккупантов Украина заходит в парламентский кризис. Чем это чревато

Украина входит в парламентский кризис и это перед новым наступлением окупантов, заявил в Фейсбуке нардеп Владимир Арьев. По его словам, есть признаки уничтожения парламентаризма

сегодня, 13:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил народный депутат, Верховная Рада действительно входит в полноценный парламентский кризис и это прямо перед новым наступлением российских захватчиков. По его словам, Верховная Рада является органом, непрерывные полномочия которого во время военного положения гарантированы Конституцией, но становится недееспособным и дискредитируется.

Перед новым наступлением оккупантов Украина заходит в парламентский кризис. Чем это чревато

Владимир Арьев

Народный депутат даже перечислил признаки, которые, по его мнению, уничтожают парламентаризм. По его словам, парламент на данный момент является единственным органом в государстве, рабочий график которого не изменился с осады Киева. Нардеп утверждает, что руководство ВР назначает заседание парламента тогда, когда ему вздумается.

Кроме того, добавляет Арьев, в Верховной Раде нет достаточного количества голосов для того, чтобы принимать необходимые законы. Также он пожаловался на то, что в Украине ограничивают права оппозиционных депутатов.

"Для военного времени, когда нужно круглосуточно работать на оборону, аналогично как и для вступления в Евросоюз, ситуация самоубийственная",
– подчеркнул нардеп.

По его мнению, в этой ситуации общество должно требовать от власти действий, чтобы все же избежать политического кризиса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ситуация в Верховной Раде похожа на кризисную , хотя глава монобольшинства Давид Арахамия опровергал эту информацию. При этом отдельные политологи подчеркивали, что парламент демонстрирует свое полное ничтожество во время войны. Вместе с тем есть мнение, что на самом деле кризис происходит не в Верховной Раде, а в Офисе президента, привыкшего контролировать ситуацию повсюду.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid034FwA4WgK2fRaHMK1GoM2qtSP9ChS3HdLCSpw9VJ3585FDcccZ35tuuetAE6rmoGcl
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