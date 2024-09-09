Отношение украинцев к смене министров в правительстве: улучшится ли ситуация

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Slava Kot
В начале сентября в украинском правительстве произошли масштабные изменения, когда ряд министров подали в отставку, а затем на их должности были назначены новые политики. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследования компании Active Group выяснил мнения украинцев, изменится ли качество управления государством от этих перестановок.
Отношение украинцев к смене министров. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса Active Group, 2,2% украинцев считают, что качество управление государством значительно улучшится от смены министров. 11,3% опрошенных выбрали вариант "немного улучшится".
5,8% респондентов отметили, что от перестановки министров ситуация значительно ухудшится, а 4,1% проголосовали за вариант "чуть-чуть ухудшится".
Однако лидером по голосам в опросе Active Group стал вариант, что качество управления государством не изменится от перестановок в правительстве – 58,8%. Еще 17,8% затруднились ответить.
Изменится ли качество управления государством после перестановок в правительстве: опрос Active Group
После серии увольнений такие политики получили свои должности:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР составил рейтинг популярности новых министров.
Также "Комментарии" писали о результатах опроса Active Group по переименованию "копейки" в "шаг".
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