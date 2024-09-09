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Отношение украинцев к смене министров в правительстве: улучшится ли ситуация

Большинство украинцев считают, что изменения в правительстве не повлияют на качество управления государством.

сегодня, 14:45
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Автор:
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Slava Kot

В начале сентября в украинском правительстве произошли масштабные изменения, когда ряд министров подали в отставку, а затем на их должности были назначены новые политики. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследования компании Active Group выяснил мнения украинцев, изменится ли качество управления государством от этих перестановок.

Отношение украинцев к смене министров в правительстве: улучшится ли ситуация

Отношение украинцев к смене министров. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 2,2% украинцев считают, что качество управление государством значительно улучшится от смены министров. 11,3% опрошенных выбрали вариант "немного улучшится".

5,8% респондентов отметили, что от перестановки министров ситуация значительно ухудшится, а 4,1% проголосовали за вариант "чуть-чуть ухудшится".

Однако лидером по голосам в опросе Active Group стал вариант, что качество управления государством не изменится от перестановок в правительстве – 58,8%. Еще 17,8% затруднились ответить.

Отношение украинцев к смене министров в правительстве: улучшится ли ситуация - фото 2

Изменится ли качество управления государством после перестановок в правительстве: опрос Active Group

После серии увольнений такие политики получили свои должности:

  • - Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины;
  • - Алексей Кулеба – вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины;
  • - Светлана Гринчук – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • — Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины;
  • — Николай Точицкий – министр культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР составил рейтинг популярности новых министров.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса Active Group по переименованию "копейки" в "шаг".



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