Отношение украинцев к смене министров в правительстве: улучшится ли ситуация

В начале сентября в украинском правительстве произошли масштабные изменения, когда ряд министров подали в отставку, а затем на их должности были назначены новые политики. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследования компании Active Group выяснил мнения украинцев, изменится ли качество управления государством от этих перестановок.



Отношение украинцев к смене министров. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 2,2% украинцев считают, что качество управление государством значительно улучшится от смены министров. 11,3% опрошенных выбрали вариант "немного улучшится".



5,8% респондентов отметили, что от перестановки министров ситуация значительно ухудшится, а 4,1% проголосовали за вариант "чуть-чуть ухудшится".



Однако лидером по голосам в опросе Active Group стал вариант, что качество управления государством не изменится от перестановок в правительстве – 58,8%. Еще 17,8% затруднились ответить.



Изменится ли качество управления государством после перестановок в правительстве: опрос Active Group

После серии увольнений такие политики получили свои должности:

- Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины;



- Алексей Кулеба – вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины;



- Светлана Гринчук – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;



— Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины;

— Николай Точицкий – министр культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР составил рейтинг популярности новых министров.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса Active Group по переименованию "копейки" в "шаг".