Опята по цене ювелирки: нардеп-военный возмутился космическими штрафами за сбор грибов

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В ВР приняли не только бессмысленный законопроект о дровах, отметил нардеп, сейчас воюющий на фронте Сергей Рудык. По его словам, это касается сбора ягод и грибов.
Опята
В частности, по его словам, в тексте законопроекта в статье 70 указано, что "самовольный сбор орехов, грибов, ягод… допускается только по лесным билетам".
При этом, по его словам, нужно благодарить за такое "новшество" главного автора законопроекта Максима Павлюка, а также его коллектив "единомышленников".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада Украины на своем заседании 10 октября 2024 года приняла Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины относительно совершенствования ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользования и противодействия незаконном обращении древесины". В частности, согласно статье 70, самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом, самовольная заготовка камыша, самовольная уборка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т.п. на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам, — влекут наложение штрафа на граждан от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Новости