Опята по цене ювелирки: нардеп-военный возмутился космическими штрафами за сбор грибов

В ВР приняли не только бессмысленный законопроект о дровах, отметил нардеп, сейчас воюющий на фронте Сергей Рудык. По его словам, это касается сбора ягод и грибов.

Опята

"Всем известен идиотический законопроект – не только о дровах. Наконец-то дошли руки, внимательно перечитал. С грибами и ягодами – уже все, отсобирали, можете забыть. Теперь опята – только для избранных, за лесными билетами. Не шучу", — отметил нардеп.

В частности, по его словам, в тексте законопроекта в статье 70 указано, что "самовольный сбор орехов, грибов, ягод… допускается только по лесным билетам".

"Не имеешь билета – плати штраф, от 37850 до 75700 грн. Хорошие "грибочки" по цене ювелирки", — отметил Рудык.

При этом, по его словам, нужно благодарить за такое "новшество" главного автора законопроекта Максима Павлюка, а также его коллектив "единомышленников".

"Масштабно и сильно. Не только о дровах, штрафовать надо за все, а то ходят по лесам, собирают шаровые грибы и ягоды. Уверен, Буковина и Ваш дядя Илья Павлюк гордятся своим выбором в 2019-м", — отметил Рудык.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада Украины на своем заседании 10 октября 2024 года приняла Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины относительно совершенствования ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользования и противодействия незаконном обращении древесины". В частности, согласно статье 70, самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом, самовольная заготовка камыша, самовольная уборка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т.п. на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам, — влекут наложение штрафа на граждан от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.





