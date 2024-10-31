Операция на Курщине: Зеленский раскрыл ее настоящую цель

Украина может совершать операции, подобные Курской битве, если это будет оказать значительное влияние на ход войны, заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Бои в Курской области

В частности, Зеленский отметил, что Россия стремится вытеснить украинские войска из Курской области, концентрируя там около 45 тысяч военных и планируя дальнейшее увеличение их численности. Впрочем, по словам президента, России не хватает своих военных, поэтому Кремль привлекает даже военных из Северной Кореи.

"Нам не нужна их территория, мы не собираемся там жить, захватывать их территории", — отметил президент.

По его словам, Украину интересуют только ее собственные территории, и она будет использовать все тактические возможности для их возвращения, если это окажет важный эффект на поле боя или в дипломатических переговорах.

"Если при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что Владимир Путин наблюдает за реакцией Запада на размещение северокорейских военных в России. Если ответ Запада будет слаб, Россия может увеличить этот контингент.

Президент отметил, что кремлевский диктатор сейчас действует как сапер на минном поле, проверяя, будет ли реакция на этот шаг. Если реакции не последует, а сейчас его фактически нет, он может увеличить численность северокорейских военных, подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что от реакции Запада зависит, будут ли воевать против Украины 3 тысячи или 100 тысяч северокорейцев. В случае слабой реакции это означает уже не психологическое давление, а реальную угрозу, поскольку в таком случае Украина будет противостоять двум армиям одновременно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , Зеленский сказал, пойдет ли Украина ради мира на требования Трампа в случае его победы на выборах.



