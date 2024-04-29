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Ограничение прав украинцев. В Минюсте рассказали, действительно ли «посягнули» на свободы граждан

Появилась информация о том, что Украина приостановила защиту права на собственность и свободные выборы по конвенциям Совета Европы. Однако, как утверждает министр юстиции Денис Малюска, эта информация не соответствует действительности

сегодня, 18:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил министр юстиции Денис Малюська, его день начался с новостей о том, что Украина якобы приостановила защиту права на собственность и свободные выборы. Как отметил министр, эта информация стала для него сюрпризом, и он даже начал обзванивать коллег с вопросом, что в министерстве решили приостановить без его ведома.

Ограничение прав украинцев. В Минюсте рассказали, действительно ли «посягнули» на свободы граждан

Денис Малюська

"Докладываю: ничего! Сообщение о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно направили практически сразу после введения военного положения в 2022 году – это часть наших международных обязательств (подобные сообщения направляются еще с 2015 года)",
– подчеркнул министр.

По его словам, речь не идет о каком-то ноу-хау. Он утверждает, что таким способом действуют абсолютно все находящиеся в войне страны.

При этом Малюска добавил, что в апреле 2024 Украина в очередной раз уточнили перечень существовавших ограничений и уменьшила их перечень. В этом контексте министр подчеркнул, что периодический пересмотр сообщений и возможных ограничений является международным обязательством Украины.

"Еще раз: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот — пересмотрела и забрала предупреждения по ограничению определенного набора прав",
— подчеркнул Малюська.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Телеграмм-каналах появилась информация о том, что на сайте Совета Европы опубликовано сообщение от министерства юстиции об изменении перечня исключений из собственных обязательств по документам Совета Европы, в том числе Европейской конвенции по прав человека и главных свобод.

В документе отмечается , что украинское военное руководство получает право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sAhu5u49dEXH8FEuEDbbYtzLkx5uWN3Rx6D9WzSeScKBs3c1MvLYyCL8dLDuCCvRl&id=100011121947008
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