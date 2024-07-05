Офис президента слив проект «мирного договора» РФ: названы неутешительные причины

Переговоры Украины и РФ

Как отметил политический эксперт Александр Кочетков, проект "мирного договора", который якобы РФ передала США, опубликовал в Телеграме, сотрудничающий с Банковой Невзоров.

"Поэтому раз такая публикация появилась, так это попросили из Офиса президента. Соответственно, все восхищения и возмущение "мирным планом" — не ко мне и другим, кто его анализирует, а на Банковую, президенту Зеленскому и его незаменимой шестерке топ-менеджеров", — отметил Кочетков.

При этом он подчеркнул, что именно враг захватил 20% украинских территорий, и он продвигается хоть и медленно, но вперед.

"Вот наше командование сообщило, что украинские войска покинули микрорайон "Канал" в Часовом Яре, потому что он полностью разрушен и там уже нечего защищать. И хорошо, что наши хранят бойцов. Но если район полностью уничтожен, то почему туда зашли враги? Потому что их сейчас на фронте более полумиллиона. И оружие у них есть – хоть и не очень современное, но хватает. А у нас – дефицит почти всего", — заявил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия смогла в условиях санкций перевести свою экономику на военные рельсы и запустить работу собственного ВПК, а Украина, к сожалению, этого так и не сделала.

"В сегодняшних условиях войну мы проигрываем. Это печальный диагноз, который следует признать, чтобы начать выздоровление. Считаете, наши партнеры все это не знают? Прекрасно знают! А еще считают нас незрелой страной, не имеющей собственного проекта развития, а также национальной элиты, способной не только непрерывно воровать, но и разработать и реализовать такой проект. Поэтому вместо победы и распада России появляются "мирные планы", которые многих украинцев закономерно не устраивают... Но активно продвигаются нашими партнерами", — заявил Кочетков.

При этом он считает, что нашей власти плевать на настроения общества.

"И если власть решит, что ей подходит, они возьмут в реализации любой "мирный план", даже нескрываемо капитулянтский. Потому что если бы отношение общества нашу власть хоть немного беспокоило, то у нас не было бы такой безумной коррупции и прочих кричащих проблем вроде того, что промышленных генераторов электричества в страну от партнеров завезли много, но большинство почему-то не смогли подключить к сети". , – считает эксперт.

Кроме того, он уверен, что Украине уже не поможет очередной Майдан. По его мнению, он будет просто разогнан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ якобы передала Штатам свой проект мирного договора.



