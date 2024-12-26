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"Одной ногой в могиле": новая обложка журнала против Зеленского (ФОТО)

В Центре противодействия дезинформации указали на очередной российский фейк против Зеленского

26 декабря 2024, 14:43 comments5431
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Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты придумали очередной фейк против президента Украины Владимира Зеленского. Распространяют фейковую обложку французского журнала Courrier International с изображением Президента Украины Владимира Зеленского и провокационной надписью, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"Одной ногой в могиле": новая обложка журнала против Зеленского (ФОТО)

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Санитар хосписа: Почему Макрон так любит ухаживать за теми, кто скоро умрет. Французский журнал представляет Макрона как сумасшедшего санитара, который очень любит "ухаживать" за всеми, что одной ногой в могиле — как Зеленский или Бриджит Макрон", — говорится в подписи под обложкой.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что на самом деле обложка этого выпуска (1781-1782-1783) выглядит совсем по-иному. Оригинальную версию можно увидеть на официальном сайте издания.


”Одной ногой в могиле”: новая обложка журнала против Зеленского (ФОТО) - фото 2


"Такая подделка является попыткой пропаганды дискредитировать Президента Украины и манипулировать общественным мнением", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что Россия всегда прибегает к разным фейкам и манипуляциям. Российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", убеждали общественность, что правительство Украины может пойти против решения Зеленского и согласиться на переговоры с Россией.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что это фейк и рассказали, что скрывается за этой информацией. Отмечается, что якобы украинское правительство способно пойти "в обход" Зеленского для заключения мира с Россией, ведь, в первую очередь, правительство подчиняется воле народа, а не президенту. При этом в России совсем запутались в своих же убеждениях.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12737
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