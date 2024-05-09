Очереди к ТЦК, а людей не хватает: в ВР объяснили, почему такая ситуация

После принятия нового закона о мобилизации в Киеве и других городах Украины наблюдались большие очереди мужчин к ТЦК, которые обновляют свои данные. Несмотря на это, увеличение количества мобилизованных не наблюдалось. Секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко объяснил ситуацию с очередями мужчин к ТЦК.



Очереди к ТЦК в Тернополе. Фото из открытых источников

В ходе брифинга Роман Костенко прокомментировал ситуацию с очередями мужчин к ТЦК. По его словам, большинство мужчин, пришедших в территориальные центры комплектования, имеют бронь или проблемы со здоровьем, что позволяет им обновить данные, однако не быть мобилизованными.

"Сейчас пришли к ТЦК в основном обновлять данные те, у кого есть бронь или какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они практически не будут призваны", — сказал Костенко.

По его словам, ситуация с очередями мужчин к ТЦК может измениться в ближайшее время, когда заработает электронный кабинет военнообязанного. Однако Роман Костенко подчеркнул, что, несмотря на обновление своих данных через электронный кабинет, мужчинам все равно придется идти в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК заявили об очередной смерти военнообязанного, которого после проверки ВЛК направляли в учебный центр.

Также "Комментарии" писали о том, что в Закарпатье работники ТЦК на вокзале забрали украинского 25-летнего футболиста. Такая ситуация вызвала возмущение у клуба, ведь новый закон о мобилизации с пунктом о снижении призывного возраста до 25 лет вступает в силу с 18 мая.